Vrijeme za uskrsni vikend za poželjeti, ali najbolje tek slijedi

Nakon oblaka, prljave kiše, juga, vlage i sparine, uskrsni produljeni vikend donosi proljepšavanje vremena. Naime, zaslužna ciklona odlazi dalje na istok, s juga jača anticiklona pod čijem ćemo utjecajem biti sve do ponedjeljka.

VELIKA SUBOTA

Tako će subotnje prijepodne biti uglavnom sunčano, u većini područja i suho. Na širem riječkom području i u Gorskom kotaru uz više tamnih oblaka može pasti i malo kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura na kopnu oko 8 °C, u gorju niža, uz more od 10 °C do 12 °C, svježe.

Popodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, ali uz prolazno više oblaka koji će se prema večeri razići. Puhat će slab jugozapadni vjetar, a temperatura će posvuda biti iznad ugodnih 20 °C.

Na istoku će popodne biti sunčano i još malo toplije nego danas, uz najvišu temperaturu oko 22 °C, a ugodu će donositi slab vjetar promjenjivog smjera. Prolazno više oblaka očekujemo u Slavoniji, ali ostaje suho.

U Dalmaciji i zaobalju će popodne biti sunčano, uz obalu i na otocima gotovo potpuno vedro, a u zaobalju uz više oblaka postoji mala mogućnost i za poneku kap kiše. Okrenut će na jugozapadnjak odnosno vjetar iz smjera mora pa najviša temperatura neće prelaziti 20 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, iako na širem riječkom području i Gorskom kotaru nije isključena mogućnost za poneku kap kiše. No i tamo će se prema večeri i tamo razvedriti. Uz slab vjetar iz smjera mora, bit će ugodno toplo, od 17 °C do 20 °C, u višim predjelima svježije- oko 15 °C.

USKRS, USKRSNI PONEDJELJAK I IDUĆI TJEDAN

Obilje sunčanog vremena i na Uskrs koji će na kopnu biti iznadprosječno topao i suh. Ali ipak, Uskrsni ponedjeljak će biti najtopliji dan cijelog idućeg tjedna. Moguće su temperature i iznad 25 °C tijekom dana. Potkraj ponedjeljka u gorju će se sakupljati sve više oblaka, a onda od utorka nestabilnije. Češći pljuskovi, kiša i tako sve do vikenda. Pritom će i nešto malo osvježiti.

Produljeni uskrsni vikend i na moru ugodan, topao i sunčan uz slab vjetar. No, već od utorak promjenjivije uz lokalne pljuskove. Prvo na riječkom području, a potom i drugdje. Neće svaki dan biti kiše posvuda, svakako valja pratiti svakodnevno prognozu za detalje. Ipak, ulazimo u topliji period, pa će biti sve dominantniji dnevni sjeverozapadnjak.

