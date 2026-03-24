Uskoro stiže nagla i izražena promjena: Pad temperature i snijeg

U polju anticiklone djelomice ili pretežno sunčano, ali uz vlagu po visini lokalno može pasti koja kap kiše. U četvrtak se vrijeme naglo i izraženo mijenja.

Prijepodne djelomice, na istoku i jugu zemlje i pretežno sunčano. Na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a uz obalu većinom umjerena, pod Velebitom i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 1 do 5, a na moru između 8 i 11 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, a uz promjenjivu naoblaku tek lokalno može pasti malo slabe kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura do najviše 18 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice ili pretežno sunčano, a samo će ponegdje uz više oblaka pasti i koja kap kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura oko 17 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će većinom umjerena bura, moguć je i poneki jaki udar, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura između 15 i 19 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, u gorju promjenjivo, lokalno je moguće malo slabe kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a uz obalu umjerena, ponegdje i jaka bura. Temperatura u gorju ispod 15, a na moru oko 17 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU I MORU

U kopnenim predjelima u srijedu pretežno sunčano, a uz južinu će dnevna temperatura biti i još viša, mjestimice i oko 20 stupnjeva. U četvrtak je na redu nagla i izražena promjena vremena - u drugom dijelu tjedna će biti većinom oblačno s oborinama, prvo kišom koja će u gorju uz nagli pad temperature brzo prelaziti u susnježicu i snijeg, očekuje se i stvaranje novog snježnog pokrivača. Od petka do kraja tjedna malo snijega može biti i ponegdje u nizinama. Temperatura osjetno niža, dnevna i 10-ak stupnjeva niža u odnosu na srijedu.

Na Jadranu u srijedu pretežno sunčano, prolazno će zapuhati umjereno, jako, mjestimice i olujno jugo, a temperatura će biti iznad prosjeka za doba godine. U četvrtak pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno i obilnim. Zapuhat će i jačati bura i sjeverozapadnjak uz koji će se temperatura i uz obalu sniziti. U petak postupno stabilnije i sunčanije, ali do kraja tjedna ostaje razmjerno vjetrovito i osjetno hladnije u odnosu na prvi dio tjedna.