Cijela Hrvatska u 'crvenom', ali ipak stiže i malo osvježenje: Meteorologinja otkrila gdje

Period vrućeg i suhog vremena nastavlja se još danas u cijeloj zemlji. Bit ćemo u polju povišenog tlaka zraka uz stalni dotok vrućeg zraka s jugozapada, ali sjevernije od nas nad Alpama uz prolaz hladne fronte procurit će i malo vlažnijeg zraka što će kopnenim predjelima donijeti predah od vrućine, ali tek od srijede!

UTORAK

Današnje jutro bit će opet sunčano i toplije nego primjerice danas - u unutrašnjosti između 15 koliko će biti u gorskom dijelu do najviše 20, a na obali i otocima još jedna neugodna, vrlo topla noć uz burin i temperaturu od 24 do 28 pa i 29 Celzijevih stupnjeva.

U drugom dijelu dana nastavit će se pretežno sunčano, u nekim područjima i vedro vrijeme, ali na krajnjem zapadu uz granicu sa Slovenijom bit će i jačeg razvoja oblaka, rijetko su mogući i lokalni pljuskovi. Temperatura malo viša nego danas, između 34 i 36 stupnjeva

Na istoku također vruć i sunčan ljetni dan. Najviša temperatura ovdje će također malo porasti u usporedbi s današnjom i bit će do 37 Celzijevih stupnjeva uz slab vjetar.

Slično i na jugu gdje će sutra prevladavati vedro uz nastavak vrućine i temperaturu od 35 do čak 39 stupnjeva! Osvježenje će donositi umjeren maestral dok je more vrlo toplo, uglavnom od 26 do 29.

Na sjevernom dijelu - uz granicu sa Slovenijom, unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru kasnije poslijepodne bit će jačeg razvoja oblaka pa i lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom dok će na obali i otocima ostati sunčano i vruće. Temperatura će se popeti do 38, a puhat će također umjeren maestral.

DO KRAJA TJEDNA

Sredinom tjedna vrućina i sparina malo će popustiti što se tiče kopnenih krajeva, a niža temperatura bit će i tijekom noći - uglavnom oko 15 Celzijevih stupnjeva pa će se lakše spavati.

Osvježenju će pridonositi i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će puhati u srijedu i četvrtak s kojim će pristizati manje vruć zrak. Tamo prema kraju tjedna, za vikend, temperature opet polako rastu, ali ipak ostaju ispod 35!

Na Jadranu će se osvježenje slabije osjetiti, ali tamo negdje od petka ipak i ovdje blagi pad temperature. Snizit će se i najviša dnevna temperatura, ali i tijekom noći što će nam donijeti svakako olakšanje u usporedbi s proteklim danima kad se temperatura na obali ni tijekom noći nije spuštala ispod 29 pa i 30 Stupnjeva.

U srijedu će još puhati jaka bura s olujnim udarima, a od četvrtka će slabjeti pa će u nastavku tjedna danju puhati maestral, a noću slab burin.

Dakle još danas sve regije su u crvenom što se tiče temperature, ali onda od srijede za kopnene krajeve manje vruće do petka i subote kad će temperatura opet postupno rasti, no za te dane opasnost za toplinski val je umjerena.

Na Jadranu će još u srijedu i četvrtak biti vrlo vruće, a onda i ovdje vrućina malo popušta i iz crvenog upozorenja idemo u narančasto.