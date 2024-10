Ujutro svježe, preko dana toplo. Meteorolog otkrio koliko će trajati jesenska idila

Slijedi vikend uistinu primjeren dobu godine, svježe jutro, ugodno toplo danju. Nalazit ćemo se u grebenu anticiklone, a ovi poremećaji koji stižu u Europu s Atlantika premještat će se glavninom sjevernije od Alpa.

Danas ujutro djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. No, oblaci uglavnom oko gorskih područja, dok će po kotlinama i uz obale rijeka biti samo mjestimične magle, zatim i nakratko niske slojevite naoblake. Bit će svježije, na kopnu i prohladno, uglavnom ispod 10 Celzija. No, podjednako će se činiti i na moru uz umjerenu, pod Velebitom i jaku buru pa i s olujnim udarima. No, tijekom prijepodneva bura će postupno slabjeti.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano. Bit će to samo prolazno umjerena naoblaka, svakako sunčanije nego danas, a iako uz malo nižu temperaturu, ostaje većinom ugodno, između 16 i 18 Celzija.

Na istoku pretežno, ubrzo i djelomice sunčano kako će stići nešto oblaka. No, suho, bez vjetra i ugodno, temperatura oko 18-19 Celzija, a može se činiti i toplije.

U Dalmaciji većinom sunčano i toplo, ponegdje i potpuno vedro. Pritom će bura sasvim oslabjeti, a puhat će samo slab do rijetko gdje umjeren maestral.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano na moru, nešto umjerene naoblake u gorju te na sjeveru Istre i u Riječkom zaleđu. No, suho, mirnije pa će se činiti i malo toplije. Temperatura oko 21-22 Celzija, u gorju oko 16-17 Celzija.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Krajem ovog i početkom idućeg tjedna u unutrašnjosti izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, ali uglavnom suho nakon svježeg, čini se i sve češće maglovitog jutra. Malo kiše može pasti u gorju, potkraj ponedjeljka prolazno samo i drugdje. No, ništa značajnije. Danju svakako ostaje ugodno, samo u nedjelju uz jugozapadni vjetar nešto toplije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu pretežno sunčano, u početku samo na sjevernom dijelu uz povremeno umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab, ujutro rijetko burin, danju maestral, a kad vjetar izostane i ovdje može mjestimice biti sumaglice ili magle, osobito u zaobalju u ponedjeljak i srijedu. Temperatura bez veće promjene, čak i malo viša od prosjeka za sredinu listopada.