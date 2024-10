Jeste se napunili vitaminom D? Sutra stiže prava jesen. Spustit će se magla. Mogla bi potrajati!

Mirno i većinom sunčano kasno-listopadsko vrijeme ove nedjelje u Hrvatskoj je zbog utjecaja anticiklone sa istoka kontinenta. Bit ćemo i sutra u ovim uvjetima slabog strujanja pogodnog za održavanje stabilnih inverzija. Drugim riječima, stiže nam jedna prava jesenska pojava magla. Moguće i dugotrajnija. Istovremeno, na moru i dalje rubno djeluje ova ciklona nad Italijom, ali se neće značajnije približavati.

U takvim će uvjetima nad otvorenim morem srednjeg i južnog Jadrana prijepodne biti dosta oblaka, ali zato uz samu obalu većinom sunčano, mjestimice uz slabu do umjerenu buru i svježih 13 do ugodnih 17 Celzija na dubrovačkom području. Pripremite se u unutrašnjosti na jedno hladno jutro, osobito u nizinama uz maglu i niske oblake. Na istoku se nerijetko očekuje temperatura i blizu nule uz mraz.

Drugi dio dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčan, još rijetko uz malo niskih oblaka. Bez vjetra ili lokalno slab jugoistočnjak bit će ugodnih 17 , 18 Celzija u hladu.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu popodne sunčano. Većinom potpuno vedro, samo na krajnjem istoku uz prolazno povećanu naoblaku i slab vjetar. Bit će slično ili još za stupanj toplije nego danas. U Dalmaciji popodne sunčano i toplo uz iznadprosječnih 23 do 25 Celzija uz slab vjetar iz smjera mora. Tek će do udaljenijih otoka i otvorenog mora stizati više oblaka pa nije isključeno ni nakratko malo kiše. Na sjevernom Jadranu i gorju popodne uglavnom sunčano, samo uz zapadne obale Istre nešto oblačnije, ali ostaje suho. Uz osjetno slabiji vjetar, bit će ugodno i toplo, osobito u gorju - uz najviše temperature od 18 do 23 Celzija.

NAREDNI DANI NA KOPNU

I u nastavku tjedna na kopnu uz svježa jutra i maglu, koja bi se u ovom prvom dijelu tjedna mogla i dulje zadržavati. Osobito u središnjim predjelima, gdje će biti oblačno i svježije onda veći dio dana, dok će istok biti sunčaniji. U gorju i uz mjestimičnu kišu. Danju se temperatura neće značajnije mijenjati.

NAREDNI DANI NA JADRANU

U uvjetima bez vjetra je magla ili sumaglica izgledna u utorak i na sjevernom dijelu Jadrana. Od srijede će tamo biti i mjestimične kiše, gotovo svakodnevno i lokalno. Zapuhat će i umjerena bura, ali ostaje iznadprosječno toplo - čini se sve do kraja studenog. Ali o tome u našim idućim prognozama.

