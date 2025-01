Stiže nam promjena vremena: Na kopnu do -4, u Dalmaciji sunce i bura, ali ona malo 'pitomija'

Do nedjelje ostaje bura na Jadranu, ali bit će to ona tradicionalnija, nekima „pitomija“ bura koja uglavnom puše pod Velebitom. Ostajemo, naime u stabilnom polju prostrane anticiklone sa sjevera, ali u takvim okolnostima niski oblaci i hladnoća se dugo zadržavaju u nizinama i kotlinama. Magle bi moglo biti i više u dane vikenda, jer će u višim slojevima atmosfere, zbog blizine ciklone na jugu Sredozemlja, pristizati manje hladan zrak, te ćemo imati temperaturnu inverziju.

PETAK

Ujutro i prijepodne bez promjene. Na Jadranu obilje sunca i vedrine, a bura slaba do umjerena, pojačana tek u Velebitskom kanalu i na krajnjem jugu. U ovako stabilnim situacijama u nizinskom dijelu zemlje dugotrajni niski slojeviti oblaci i magla. No, viši gorski predjeli bi mogli uglavnom biti iznad tog oblačnog sloja. Temperatura na kopnu opet od -4 do 0 °C, a uz more od 3 do 8 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje uz dosta oblaka u nizinskom dijelu, lokalno i magle, ali postoji šansa za možda kraća sunčana razdoblja, više uz granicu sa Slovenijom. Ostaje hladno, jedva u malom plusu.

Na istoku oblačno i hladno, temperatura gotovo nepromijenjena od jutra, oko nule. Možda koja zraka sunca samo oko gorja na zapadu Slavonije.

U Dalmaciji sunce, vedrina, a i bura većinom samo pod Velebitom i Biokovom, a i to do umjerene jačine. Temperatura između 10 i 14 °C, dakle, ugodna svježina.

I na sjevernom Jadranu sunčano, a sunčanih razdoblja izgledno će biti i u Lici, kao i u višem gorju, dok će dalje prema unutrašnjosti ostati niska naoblaka. Bura slaba do umjerena, pod Velebitom mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura od 7 do 12 °C, u gorju će ostati u malom minusu.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti bez većih promjena. Za vikend temperaturna inverzija, manje hladno u gorju, a hladno u nizinama uz dugotrajniju maglu i niske slojevite oblake. Sunčana razdoblja nešto možda češća u nedjelju, ali početkom idućeg tjedna posvuda oblačnije. U ponedjeljak i utorak tako samo sporadično može biti slabih oborina na granici kiše i snijega, uglavnom u gorju. Temperatura u blagom porastu, ali i dalje ostaje hladno.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još u subotu uz obilje sunca i slabu do umjerenu buru. No, bura u nedjelju okreće na istočnjak i jugo, na otocima i nešto izraženije jugo. Time će postupno stizati sve više oblaka, osobito početkom idućeg tjedna, kada će mjestimice biti i malo kiše. Od srijede opet sunčanije.