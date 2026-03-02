Temperature idu do 17°C, no u nekim dijelovima zemlje ipak stiže kiša: Evo što nas čeka u nastavku tjedna

Na samom početku klimatološkog proljeća mala promjena vremena, danas posvuda oblačnije, ponegdje će pasti i malo kiše, ali ostaje toplo za doba godine.

Danas promjenjivo, u gorju i na sjevernom Jadranu i pretežno oblačno, a povremeno će pasti i malo kiše, uz obalu i poneki pljusak s grmljavinom. Na kopnu slab vjetar, a na moru umjereno jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 2 do 7, a na Jadranu između 6 i 11 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo, a tek rijetko može pasti i koja kap kiše. Vjetar slab, a temperatura oko 15, 16 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjiva naoblaka, ali većinom suho. Vjetar slab, a temperatura do najviše 16 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo, na jugu i djelomice sunčano, a sjevernije će biti povremene kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom. Puhat će umjereno jugo, sredinom dana i jugozapadnjak. Temperatura između 14 i 17 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo ili pretežno oblačno, ponegdje će pasti malo kiše, uz obalu je moguć i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 12 do 16 stupnjeva.

Idućih dana

U kopnenim predjelima idućih dana djelomice sunčano, povremeno će biti promjenjive naoblake, a lokalno je moguće i malo kiše, osobito sredinom dana i poslijepodne. Ujutro će biti i magle. Temperatura se neće previše mijenjati - jutra će biti prohladna, a tijekom dana većinom iznad 15 stupnjeva.

Proljetno toplo će idućih dana biti i na Jadranu. Bit će djelomice ili pretežno sunčano, ujutro ponegdje s maglom, osobito na sjevernom dijelu, a rijetko može pasti i koja kap kiše. Utorak slab vjetar, a onda će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak.