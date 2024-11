S maglom se još družimo, a od sad i nižim temperaturama. Studeni počinje pokazivati zube

U noći i ujutro bez većih promjena. U nizinama česta i gusta magla i niska slojevita naoblaka, bit će je i po gorskim kotlinama, ali lokalno i na Jadranu, osobito prema otvorenome moru te uz zapadnu obalu Istre, barem u obliku sumaglice. Magla na kopnu dugotrajna, ali počet će puhati slab sjeverozapadnjak i sjeverac pa se do sredine dana očekuje postupno probijanje sunca. Najniža temperatura od 3 do 7 Celzijevih stupnjeva, a uz more između 12 i 15 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj češće izdizanje niskih oblaka, duže se mogu zadržati oko Korduna, gdje može biti slabe rosulje. Drugdje djelomice sunčano, ali uz slab do umjeren sjeverac i malo svježije, doduše, manje hladno nego danas gdje je bilo cjelodnevne magle.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na istoku barem djelomice, često i pretežno sunčano. No, prolazno i vjetrovito uz umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura niža, činit će se na vjetru i svježije, bit će oko 17 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji još uvijek pretežno sunčano i razmjerno toplo, između 20 i 23 stupnja, ali će prema večeri zapuhati bura, ponajprije na sjeveru i jačati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, dok će se u gorju skupljati sve više oblaka. Bura umjerena do jaka, navečer pod Velebitom i olujna. Uz more oko 21 stupnja, u zavjetrini svakako ugodno toplo, a svježije u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti stabilno i do daljnjeg bez kiše, još u nedjelju uz nešto umjerene naoblake i sjeveroistočnjaka. No bit će već danju svježije, a u novom tjednu treba računati na hladna jutra uz mraz, a od utorka opet i sve češću i dugotrajniju maglu. No, nije to ništa neobično, ipak je studeni.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu ostaje većinom sunčano, često i vedro, a bura slabi od ponedjeljka, tek će povremeno umjerene jačine još puhati pod Velebitom. I ovdje svježije, ali bit će to uobičajene vrijednosti za ovo doba godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa