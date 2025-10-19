Stižu mraz i još jedan neugodni fenomen: Meteorolog otkrio i kakve će biti temperature

Nalazimo se u polju anticiklone, koje će se nad našim krajevima zadržati i početkom novog tjedna.

Ne, znači to u ovo doba godine i toplije prilike, dapače, nakon noćne vedrine na kopnu nerijetko imamo i jutarnji mraz. Za dva dana toplije, no kako to obično biva, mnogima uz neugodnu južinu.

NEDJELJA

U unutrašnjosti još prijepodne može biti zaostalih niski slojevitih oblaka pa i lokalne magle, prije svega na zapadu. Na moru vedrina, ali uz buru koja će u početku biti pojačana, pod Velebitom i s olujnim udarima. Jutro uglavnom hladnije, a gdje izostane naoblaka na kopnu moguć slab mraz.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupam porast naoblake sa zapada, ali neće to biti oni tmurni oblaci, zadržat će se djelomice sunčano. Vjetar slab, ali temperatura 3-4 stupnja niža nego danas, bit će do najviše 14 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano će prevladavati, možda stignu samo visoki oblaci do kraja dana, osobito u zapadne predjele. I ovdje uglavnom bez vjetra, ali malo hladnije, bit će oko 14 °C.

U Dalmaciji većinom sunčano, na jugu i potpuno vedro. Bura će sasvim oslabjeti, zapuhati tek slab do rijetko gdje umjeren sjeverozapadnjak. Pritom ugodno pa i ugodno toplo, između 19 i 21 °C. Na sjevernom Jadranu u početku još sunčano... postupno će stizati umjerena naoblaka, no bez oborina. Bura će naime oslabjeti, činit će se uz more odmah i ugodnije, iako će temperatura biti malo niža. Između 17 i 19 °C. Prohladno u gorju, između 10 i 13 °C.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

Novi tjedan bit će u znaku južine! Više oblaka, od utorka i osjetno više temperature, osobito ujutro. Hladno i suho ostaje još u ponedjeljak, a zatim mjestimična kiša, češća na području Gorskog kotara, rjeđa na istoku.

U četvrtak prolazno sunčanije, ali bi jugozapadni vjetar, prije svega u gorju, mogao imati jake udare. Dnevna temperatura u porastu, od srijede maksimalci ponegdje i preko 20 °C.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu promjenjivije svakodnevno po umjerenom, prolazno u utorak i petak jakom jugu. Već u drugom dijelu ponedjeljka malo kiše se očekuje na sjevernom Jadranu, a od utorka povremena kiša i drugdje, u srijedu i u obliku pljuskova.

Obilnija količina očekuje se uglavnom na širem riječkom području. Temperaturno, noći od utorka ugodnije, a danju samo malo manje toplo.