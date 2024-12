Hrvatsku će okovati snijeg: Neki dijelovi zatrpani, a evo koliko nas još centimetara čeka

Stvoreni su gotovo savršeni preduvjeti za snijeg na početku prosinca uz ciklonu iz Genove. Međutim, nije još posvuda u Hrvatskoj dovoljno hladno, a i glavninom će se zadržavati nad Italijom i donositi konkretne oborine samo u gorje i nad Jadran. Jasno, u gorsku Hrvatsku stižu novi centimetri snježnog pokrivača, a uz obalu milimetri kiše uz buru!

Uglavnom dekorativni ugođaj stvorit će povremen i slab snijeg ili susnježica u noći i prijepodne uglavnom na zapadu unutrašnjosti. U gorju će padati i dalje suh snijeg, očekuje se novih 5 do 10 centimetara. U Dalmaciji i zaobalju će ujutro puhati umjereno jugo uz pljuskove kiše intenzivnije i češće na otocima. Bura pod Velebitom s olujnim udarima nosit će snijeg s planine i do otoka i obale. Posvuda će biti vrlo hladno, u nizinama s temperaturama oko 0 Celzija, u gorju minusi, a uz obalu od 4 do 10 Celzija.

Drugi dio dana će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti oblačno i hladno, svega 2 ili 3 stupnja iznad nule uz slab do umjeren sjeverac. U gorju te na širem karlovačkom i sisačkom području, uglavnom u južnijim predjelima moguće su slabe oborine - susnježica ili kiša.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će popodne biti hladno uz temperature od 2 do 4 Celzija. Bez oborina, ali potpuno oblačno popodne.

U Dalmaciji i zaobalju će i drugi dio dana biti promjenjivo oblačno uz kišu ili lokalne pljuskove, nerijetko moguće i grmljavinu. Uz umjereno do jako jugo ili oštro, u sjevernijim predjelima i jaku buru. Na sjeveru hladno uz 10-ak Celzijevih stupnjeva, južnije do 14 Celzija.

Još hladnije uz jaku buru s olujnim udarima i svega 5 do 8 Celzija bit će na sjevernom Jadranu. Uz slabu kišu, ali moguće i snijeg nošen jakim vjetrom bit će hladno. U gorju uz temperature oko ili malo iznad nule, do kraja dana može skupiti još dodatnih 5 do najviše 15 cm novog snijega.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Podebljavat će se snježni pokrivač u gorju i u utorak prijepodne. Zatim do kraja tjedna bez konkretnih oborina. Postoji veća vjerojatnost za brzinsku frontu u subotu. Što će i koliko donijeti, valja pričekati još poneki dan. No, ostaje hladno, uz sve hladnija jutra i češće minuse.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru i utorak vjetrovito i nestabilno, češće na jugu kako će i ciklona odmicati. Zatim sredina tjedna uz obilje sunca, ali i dalje uz slabu do umjerenu buru. U noći na subotu okreće na jugo što najavljuje novu promjenu vremena. Do tada, pripremite se za ovu sto je pred nama.

