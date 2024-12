Stiže ledeni udar, temperature u minusu: Meteorologinja otkriva kad i gdje će biti najgore

Veliko grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je u srijedu Dalmaciju, no u četvrtak će situacija biti puno stabilnija jer će nad nama jačati polje visokog tlaka, a proširit će se i hladniji zrak sa sjevera.

Ujutro nas zato očekuju sunčana razdoblja i to najviše na Jadranu. Na južnom dijelu jedino će još biti povećane naoblake iz koje može padati i vrlo slaba kiša. U unutrašnjosti će prevladavati dosta oblačno, ali naoblaka će se postupno razilaziti. Bit će vjetrovito zbog jake bure koja će puhati na sjevernom i srednjem dijelu.

I poslijepodne promjenjivo oblačno za kopnene krajeve no bit će tu ipak i kraćih sunčanih razdoblja, a prema večeri će se i razvedriti. Najviša dnevna temperatura oko 5 stupnjeva.

Za većinu istočnog dijela dan će biti pretežno oblačan jedino sredinom dana kratkotrajno raskidanje naoblake i to na krajnjem istoku. Temperatura također oko 5 Celzijevih stupnjeva.

Stabilnije i sunčanije bit će konačno i na Jadranu. Puhat će umjerena bura, a na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 11 i 14, a u zaleđu koji stupanj manje - oko 9.

Pretežno sunčan dan i na sjevernom dijelu, ali u gorskim krajevima oblačno, povremeno i uz vrlo slab snijeg i susnježicu. Bura će ovdje imati i jake udare.

OSTATAK TJEDNA

Prema kraju tjedna čeka nas još jedna veća promjena i to u subotu. Još će malo zahladnjeti - jutarnja temperatura spuštat će se i do -5 stupnjeva. U subotu će, ali samo u gorju, pasti i malo snijega. U nedjelju smirivanje vremena, ali u ponedjeljak novi hladni prodor - malo susnježice ili čak snijega moglo bi zalepršati na istoku i sjeveru zemlje i to u nizinama, a bit će i hladno - osobito ujutro. U gorju će se mjeriti oko -7°C.

Na Jadranu u petak još jaka bura, a u subotu kiša koja će lokalno biti i jaka, uz pljuskove može biti i grmljavine. Malo kiše na jugu i u nedjelju ujutro, a onda blago zahladnjenje praćeno jakom burom.

Bit će nam svakako potrebna deblja zimska odjeća!

