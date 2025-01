Snijeg i hladnoća! Stiže promjena vremena, meteorolog otkrio kada će se razvedriti

Nalazimo se u polju prostrane i jake anticiklone sa sjeverozapada koja će nam obilježiti prilike idućih nekoliko dana. No, sutra će nas okrznuti jedan oslabljeni frontalni poremećaj, točnije raspasti se iznad naših krajeva pa će nam stići i više vlage uz malo oborina. Pritom se smanjuje razlika u tlaku između sjevera i juga zemlje pa će i bura će popustiti.

SRIJEDA

Sutra ujutro i prijepodne bura slabi na slabu do umjerenu, pojačana još uvijek lokalno pod Velebitom. Posvuda oblačnije, osobito u unutrašnjosti, no još uvijek suho, možda koja pahulja snijega na krajnjem sjeveru zemlje i Podravini. Bit će vrlo hladno, na kopnu od -5 do -1 °C, a na moru između 1 i 4 °C, ali lokalno oko Istre moguć mraz.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje oblačno, ali povremeno će biti slabog snijega, češćeg krajem dana i navečer, osobito uz granicu sa Slovenijom, gdje je i najizglednije par dekorativnih centimetara na tlu. Temperatura oko nule ili u jedva u malom plusu.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu može biti slabog snijega, malo rjeđe nego na zapadu unutrašnjosti, a i malo ranije će prestajati. No, I ovdje hladno, uglavnom ispod 2 °C, a tanji pokrivač moguć oko slavonskog gorja.

U Dalmaciji samo kraća sunčana razdoblja, a najmanje će ih biti u zaleđu. Bura slaba, tek ponegdje i umjerena, ali ponovno navečer u jačanju. Temperatura oko 9-10 °C, niža u zaobalju.

Na sjevernom Jadranu pretežno, a u gorju potpuno oblačno. U Gorskom kotaru i Lici slab snijeg, kojeg nošenog opet jakom na udare olujnom burom može biti u podvelebitskom primorju. Temperatura uz more između 6 i 9 °C, a oko nule ili manji minus u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijedi nam stabilizacija vremena, a pritom ostaje hladno. Na kopnu postupno smanjenje naoblake u četvrtak. Onda od petka raste vjerojatnost za jutarnju, ponegdje i dugotrajniju, maglu. Naime, u višim slojevima atmosfere pritjecati će manje hladan zrak. Neće to biti prava južina, ali imat ćemo temperaturnu inverziju, gdje će nizine biti barem malo hladnije od gorja što povećava šansu za maglu i niske oblake, osobito u nizinskom dijelu zemlje.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu naglo razvedravanje u četvrtak, u početku s jakom na udare olujnom burom, koja će ubrzo duž većeg dijela obale oslabjeti, ali ne i sasvim prestati. No, uz obilje sunca od petka danju malo ugodnije. Više oblaka stiže, čini se, krajem ovog i početkom idućeg tjedna, najizglednije na područje Dalmacije uz povremenu kišu moguću oko ponedjeljka.

