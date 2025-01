Stiže nam drastična promjena vremena, no prije toga pripazite na opasnu pojavu

Tijekom jutra osim povremene kiše na Jadranu i područjima uz njega, rosulje će biti i u kopnenim krajevima, najprije u gorskim zatim i središnjim predjelima. Pritom postoji velika vjerojatnost da će se u unutrašnjosti ta slaba kiša lediti u dodiru s tlom i stvarati za prometu opasnu poledicu. Srećom, očekuju se samo manje količine oborine. U Dalmaciji zato kišovitije uz prolazno pojačano jugo, a moguć je i koji obilniji pljusak. Na kopnu ostaje vrlo hladno, uglavnom u manjem minusu, a na moru između sedam i 10 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje većinom oblačno, mjestimice s maglom, ali bez oborina. Temperatura ostaje oko nula stupnjeva u nizinama, dok će u gorju biti par stupnjeva više.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno i tmurno, sada i tu uz slabu kišu, koja se može smrzavati u dodiru s tlom, osobito navečer, a prolazno će biti i susnježice na krajnjem istoku. Temperatura jedva oko nule, ponegdje će i ostati u manjem minusu.

U Dalmaciji dosta oblaka, kiša nešto rjeđa nego prijepodne, ali još može biti koje izraženijeg pljuska, vjerojatnije prema jugu. Puhat će slaba do umjereno jugo, navečer istočnjak. Bit će svježije nego jučer, više uobičajeno za doba godine oko 11-12 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu najmanje kiše, poslijepodne i nimalo, a bit će i nešto izglednije sunčanih razdoblja, čak i u gorskim područjima, osim gdje bude zaostale magle. Temperatura malo niža, između 10 i 12 stupnjeva uz more, a oko dva do tri stupnja u višim dijelovima Gorskog kotara i Like.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti već u suhu srijedu popodne kreće južina, malo toplije zato danju, ali osjetan porast temperature slijedi u četvrtak. Nizine će provjetriti prolazno pojačan jugozapadni vjetar, ali će biti i konkretnije kiše, u gorju lokalno obilnije, koja prestaje u prvom dijelu petka. Vikend čini se suh, ali danju ostaje znatno toplije od prosjeka za doba godine, a to će se protegnuti i početkom idućeg tjedna.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Nakon tek rijetke kiše u promjenjivu srijedu, na Jadranu prilično kišovito i vjetrovito u četvrtak uz umjereno, povremeno i jako jugo. Prestanak oborina u petak. Temperatura opet malo viša, a najugodnije će mnogima biti u subotu uz najviše sunčanog i suhog vremena. No, već od nedjelje kreće nova južina.