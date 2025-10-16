Promjena vremena zahvatit će dio Hrvatske: Meteorologinja otkrila gdje će biti kiše

Čekaju nas manje promjene vremena, najizraženije za jug Hrvatske na koji će se tijekom noći premjestiti ova ciklona s oblacima i kišom. U ostatku zemlje neće biti većih promjena.

Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, ali i sunčana razdoblja uz slab vjetar. Na Jadranu bura, uglavnom umjerena, ali podno planina bit će i jakih udara. Na sjevernom dijelu sunčano, u Dalmaciji oblačno i kišovito, na krajnjem jugu moguća je i obilnija oborina.

Poslijepodne u središnjem dijelu zemlje promjenjivo oblačno. Bit će i sunčanih razdoblja - slično kao i jučer. Najviša temperatura od 15 do 17 Celzijevih stupnjeva.

Istočnije poslijepodne više oblaka, a navečer u Baranji i Posavini može pasti i malo kiše. Temperatura 15 do 17, a vjetar slab jugoistočni.

Na južnom Jadranu veći dio dana oblačno i kišovito, ali kiša će poslijepodne biti slabija. U sjevernoj Dalmaciji više sunčanih razdoblja. Puhat će umjerena bura.

Na sjevernom dijelu sunčanije vrijeme, a slično i u gorskim područjima. Najviša temperatura oko 20 stupnjeva, ali uz buru s jakim udarima.

VRIJEME ZA VIKEND

Vikend će biti sunčaniji, i to osobito nedjelja, a postupno će biti i toplije, no više tamo sredinom idućeg tjedna. Jutra ostaju prohladna, često i s maglom - osobito u gorskim područjima. Uz južinu i oblake, krajem razdoblja past će i malo kiše.

Na Jadranu također suh i pretežno sunčan vikend - osobito nedjelja. Novo naoblačenje u ponedjeljak u drugom dijelu dana kad će na sjevernom Jadranu padati i kiša koje će u utorak i srijedu biti i južnije. Zapuhat će jugo, a temperatura bez veće promjene.