Stižu kiša i pljuskovi s grmljavinom u dijelove Hrvatske

Ovogodišnji studeni je imao i snijega i magle i hladnoće i topline. Proljetnom toplinom smo ga započeli pa je 2.11. na istoku zemlje izmjereno čak 25 stupnjeva. Vrlo brzo je uslijedio prvi prodor hladnijeg zraka pa smo uz dugotrajnu maglu imali i hladna jutra s minusima, a najhladnije u posljednjih 26 godina bilo je 24.11. kada je u Gospiću izmjereno -10.5 stupnjeva. Bilo je i snijega i bure, uz Zavižan je najviše snijega palo na Sljemenu, gotovo 30 cm, a najjača bura je puhala na Krčkom mostu.

Ponedjeljak

U novi tjedan ulazimo promjenjivim vremenom, danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ujutro će ponegdje na kopnu biti i magle. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura u unutrašnjosti od -3 do 1, uz obalu između 6 i 10 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo oblačno, bit će i sunčanih razdoblja, prema večeri sve manje, a navečer je ponegdje moguće i malo slabe kiše. Dnevna temperatura oko 6, 7 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjiva naoblaka, bit će i nešto sunčanih razdoblja. Vjetar slab, a temperatura između 5 i 8 stupnjeva

U Dalmaciji će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja, a sjevernije je navečer moguće i malo slabe kiše. Puhat će većinom umjereno jugo, a temperatura između 11 i 16 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju umjereno, navečer i pretežno oblačno. Veći dio dana suho, a kiše će biti ponegdje prema večeri. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura u gorju između 5 i 8, na moru do 14 stupnjeva.

Idućih dana

U nastavku tjedna u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, povremeno će biti i kiše, osobito u gorju. Vjetar većinom slab, a u četvrtak i petak ponegdje umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura postupno viša, već od utorka uglavnom neće biti minusa, a maksimalna bez promjene, oko 5, 6 stupnjeva.

Foto: Screenshot/rtldanas

Na Jadranu idućih dana promjenljivo oblačno ponegdje s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će većinom umjereno jugo, u Dalmaciji povremeno i jako. Na sjevernom dijelu već u srijedu bura koja će u četvrtak jačati i zapuhati duž cijele obale. Temperatura bez veće promjene, samo jutarnja malo viša.