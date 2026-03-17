Krenula je promjena vremena: Premješta se ciklona, stiže dašak zime, kiša i mraz

Razmjerno topao početak tjedna, ali već je krenula promjena koja donosi i dašak zime. Samo da nas podsjeti da kalendarski proljeće još nije počelo, iako je temperaturno stiglo već početkom mjeseca.

Danas nam sa sjeverozapada stižu oblaci i hladan zrak, a vlaga pritječe s juga, gdje se još južnije, na jugu Sredozemlja, premješta ciklona.

UTORAK

U prvome dijelu dana oblaci uz povremene oborine u većem dijelu unutrašnjosti. Kiša rjeđa na moru, ali izostat će samo ponegdje na srednjem Jadranu. Uz nižu temperaturu u gorju će kiša prelaziti u snijeg, a u višim predjelima moguć čak i tanji pokrivač. Naime, zapuhat će prolazno pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a duž obale umjerena i jaka bura s olujnim, pod Velebitom lokalno i orkanskim udarima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito i osjetno hladnije. No, uglavnom suho, kiša opet tek navečer, a na sjeveru moguća i dulja sunčana razdoblja. Temperatura niža, bit će oko 9 Celzijvih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno uz povremenu kišu. Zamjetno hladnije, bit će između osam i 11 Celzija, ali uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar činit će i hladnije.

I u Dalmaciji pretežno oblačno, osobito na krajnjem jugu gdje će i kiša biti češća, a moguć je i koji pljusak popraćen grmljavinom. U planinskim predjelima u zaleđu može biti i susnježice. Bura umjerena i jaka, samo potkraj dana na jugu prolazno i jugo. Temperatura između 12 i 15 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pak djelomice sunčano, jer će olujna na udare orkanska bura tjerati oblake. no, bura može u podvelebitskom primorju navečer i nositi snježne pahulje iz oblačnijeg gorja. Posvuda hladnije, osobito na vjetru.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Još će u srijedu prijepodne na kopnu biti malo kiše, češće u gorju i to u obliku susnježice i snijega. Zatim smanjenje naoblake i popuštanje vjetra, a bit će i uglavnom suho, tek sporadično koji pljusak moguć u subotu. Jutra hladna uz slab mraz, ali danju temperatura malo viša, u okviru prosjeka za sredinu ožujka.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu će povremene kiše biti još u srijedu, kada će marčana bura stvarati najviše problema uz češće olujne i orkanske udare. Od četvrtka znatno sunčanije i suho, ali i dalje razmjerno vjetrovito, jer će bura samo postupno slabjeti do vikenda. Temperatura od četvrtka danju malo viša, ali uobičajena za doba godine.