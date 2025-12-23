FREEMAIL
BLIŽI SE CIKLONA /

Snijeg, kiša i pljuskovi: Meteorologinja otkrila kada i gdje će pasti prve pahulje

Kiša od jutra u većini predjela, jedino će na istoku zemlje ostati suho

23.12.2025.
6:04
Damjana Ćurkov Majaroš
Zvonimir Barisin/pixsell
Slabi utjecaj anticiklone, sve bliža nam je ciklona ispred koje na Jadran stiže vlažan zrak pa će danas biti još oblačnije. U danima pred nama će biti i česte oborine, a sve izgledniji je mjestimice i bijeli Božić. Neće to biti neki veliki nanosi snijega, ali barem malo, za dekoraciju u gorju i ponegdje na sjeverozapadu.

Prije toga kiša - od jutra u većini predjela, jedino će na istoku zemlje ostati suho. Posvuda će biti i oblačno, na kopnu ponegdje s maglom. Uz obalu prilično vjetrovito uz umjereno i jako, prema otvorenom moru i olujno jugo, a jutarnja temperatura u unutrašnjosti od minus jedan do četiri, na moru između šest i 13 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno oblačno, bit će i povremene kiše. Vjetar slab, a temperatura će u većini predjela biti tek tri-četiri stupnja u plusu.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne oblačno, ali ovdje će veći dio dana biti suho, kiša se očekuje tek kasnije navečer. Vjetar slab, a temperatura malo viša u odnosu na zapad zemlje, oko pet Celzijevih stupnjeva.

Oblačno i tmurno bit će i u Dalmaciji, uz to će biti kiše i pljuskova, lokalno i izraženih, a dojam će dodatno kvariti umjereno i jako, na otvorenom moru i olujno jugo. Temperatura ovdje između 11 i 17 stupnjeva.

Vrlo slično i na sjevernom Jadranu i u gorju - oblačno s povremenom kišom, krajem dana i u noći na srijedu će kiša u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će umjereno i jako jugo, a onda će navečer bura jačati. Temperatura u gorskim predjelima između dva i pet, na moru oko 12-13 Celzijevih stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Pred nama je prilično nestabilan Badnjak pa će za posljednje pripreme za Božić trebati kišobrani, ali i toplija odjeća... Bit će oblačno s kišom, u gorju i snijegom, a snijega može biti i u nizinama središnje Hrvatske. Na sam Božić će se vrijeme postupno smirivati, ali ostat će oblačno, a čini se da će sunce zasjati u petak i onda ćemo ga imati do kraja tjedna. Bit će hladno, osobito prema kraju tjedna kada će uz vedrije noći biti i minus četiri-pet stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu za Badnjak oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim.. Bit će i vjetrovito - u Dalmaciji umjereno i jako jugo, a sjevernije jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Na Božić stabilnije, sunčanije i malo manje vjetrovito, a onda će nastavak tjedna i na moru biti većinom sunčan, uz hladnija jutra.

