FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIPREMITE SE! /

Stiže nevrijeme i tuča u dijelovima Hrvatske: Evo kada će biti najgore

U novom tjednu promjenjivo i nestabilno, lokalno je moguće izraženije nevremene, s tučom i olujnim vjetrom

31.5.2026.
7:00
Damjana Ćurkov Majaroš
VOYO logo
VOYO logo

Tlak zraka će biti u padu, po visini će prema nama procuriti vlažan zrak pa će od sredine dana biti nestabilnije, a još više u novom tjednu.

Prijepodne djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, sredinom dana na moru jugozapadnjak, a jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 12 do 17, uz obalu između 18 i 22 stupnja.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, uz jači razvoj oblaka će biti kiše i pljuskova, prvo na sjeverozapadu, zatim i drugdje, lokalno i izraženih, a moguća je i tuča. Puhat će slab do umjeren, prolazno i pojačan jugozapadnjak. Uz temperaturu oko 30 stupnjeva bit će vruće i sparno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu od sredine dana nestabilnije, moguća je povremena kiša ili poneki pljusak, osobito oko slavonskog gorja. Vjetar slab do umjeren, a temperatura između 27 i 29 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i većinom stabilno, a poneki pljusak moguć je mjestimice u Zagori. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, navečer i jugo, a temperatura bez veće promjene pa će biti vrlo toplo ili vruće.

Na sjevernom Jadranu do večeri pretežno sunčano, zatim i tu nestabilnije, a u gorju će već sredinom dana biti pljuskova, lokalno i izraženih. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 25 u gorju do 30 na moru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU I MORU

U novom tjednu promjenjivo i nestabilno, bit će kiše i pljuskova, zapravo će veći dio novog tjedna proći u takvom nestabilnijem vremenu. Lokalno su moguća i izraženija nevremena praćena obilnijom kišom i jakim vjetrom, ponegdje i tučom, osobito u ponedjeljak i srijedu. Dnevna temperatura će biti 5, 6 stupnjeva niža pa će se idućih dana lakše disati.

Na Jadranu isto tako nestabilno, u ponedjeljak će pljuskova biti uglavnom na sjevernom dijelu, a onda lokalno i u Dalmaciji, u srijedu su i uz obalu moguća izraženija nevremena. Puhat će slabo do umjereno jugo, sredinom tjedna i jako, a onda će okrenuti na buru. Temperatura nešto niža pa će tijekom dana biti manje vruće, ali noći ostaju tople.

VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike