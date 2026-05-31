Stiže nevrijeme i tuča u dijelovima Hrvatske: Evo kada će biti najgore

Tlak zraka će biti u padu, po visini će prema nama procuriti vlažan zrak pa će od sredine dana biti nestabilnije, a još više u novom tjednu.

Prijepodne djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, sredinom dana na moru jugozapadnjak, a jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 12 do 17, uz obalu između 18 i 22 stupnja.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, uz jači razvoj oblaka će biti kiše i pljuskova, prvo na sjeverozapadu, zatim i drugdje, lokalno i izraženih, a moguća je i tuča. Puhat će slab do umjeren, prolazno i pojačan jugozapadnjak. Uz temperaturu oko 30 stupnjeva bit će vruće i sparno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu od sredine dana nestabilnije, moguća je povremena kiša ili poneki pljusak, osobito oko slavonskog gorja. Vjetar slab do umjeren, a temperatura između 27 i 29 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i većinom stabilno, a poneki pljusak moguć je mjestimice u Zagori. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, navečer i jugo, a temperatura bez veće promjene pa će biti vrlo toplo ili vruće.

Na sjevernom Jadranu do večeri pretežno sunčano, zatim i tu nestabilnije, a u gorju će već sredinom dana biti pljuskova, lokalno i izraženih. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 25 u gorju do 30 na moru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU I MORU

U novom tjednu promjenjivo i nestabilno, bit će kiše i pljuskova, zapravo će veći dio novog tjedna proći u takvom nestabilnijem vremenu. Lokalno su moguća i izraženija nevremena praćena obilnijom kišom i jakim vjetrom, ponegdje i tučom, osobito u ponedjeljak i srijedu. Dnevna temperatura će biti 5, 6 stupnjeva niža pa će se idućih dana lakše disati.

Na Jadranu isto tako nestabilno, u ponedjeljak će pljuskova biti uglavnom na sjevernom dijelu, a onda lokalno i u Dalmaciji, u srijedu su i uz obalu moguća izraženija nevremena. Puhat će slabo do umjereno jugo, sredinom tjedna i jako, a onda će okrenuti na buru. Temperatura nešto niža pa će tijekom dana biti manje vruće, ali noći ostaju tople.