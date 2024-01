Ujutro i prijepodne već oblačnije, osobito na zapadu zemlje. Bit će još povremeno slabe kiše, ali rjeđe na kopnu, gdje se još u ranim jutarnjim satima može mjestimice lediti u dodiru s hladnim tlom, nakratko u gorju ili oko Korduna i Banovine. Vjetrovitije na Jadranu uz umjereno do jako jugo, prognozira RTL-ov meteorolog.

U drugom dijelu dana još oblačnije i kišovitije. Na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, Lici moguća obilna količina oborine. Manje kiše u unutrašnjosti, dok u Slavoniji može ponegdje i ostati suho.

Umjeren do jak jugozapadnjak na kopnu, a jako jugo i oštro na moru. Dakle, vjetrovitije, ali temperatura u porastu. U unutrašnjosti i u gorju od 7 do čak 12 Celzijevih stupnjeva, a duž obale i na otocima oko 15 stupnjeva.

Iznadprosječno toplo na kopnu

U četvrtak na kopnu iznadprosječna toplina, gotovo proljetne prilike uz južinu. No, već u petak naglo i izraženo zahladnjenje s kojim će kiša prelaziti u snijeg, ponegdje uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, ponajprije u gorskom krajevima. Od subote razvedravanje. Nekoliko stabilnih, suhih i hladnih zimskih dana, ujutro opet uz izraženije minuse.

Na Jadranu

Na Jadranu obilnije oborine, ponegdje u obliku pljuskova praćenih grmljavinom tijekom četvrtka. Zatim uz postupno okretanje juga na jaku i olujnu buru sve manje oblaka. No, osjetno će zahladiti u subotu, osobito će bura pojačavati taj osjećaj hladnoće. Od subote hladna jutra, moguće opet uz mraz do same obale, uglavnom sjevernog Jadrana.

Vrijeme sutra

U petak, umjereno do pretežno oblačno s povremenom oborinom, u Dalmaciji i grmljavinom, prognoza je DHMZ-a.

U unutrašnjosti će u noći i ujutro uz pad temperature zraka kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, osobito u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Snijeg se očekuje ponegdje i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a nošen vjetrom moguć je i uz obalu.

Zapuhat će umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, u Gorskoj Hrvatskoj s olujnim udarima.

Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo već ujutro na sjevernom dijelu okretati na olujnu buru, pod Velebitom na udare i orkansku, a do kraja dana proširit će se duž cijele obale.

Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 3 do 7, na moru od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva. Uz zahladnjenje u drugom dijelu dana od -4 do 0, na Jadranu od 3 na sjeveru do 12 stupnjeva na krajnjem jugu.

Zbog jakog vjetra poteškoće i zabrane na Jadranskoj magistrali

Zbog jakog vjetra dionica Jadranske magistrale između čvorova Prapratno i Zaton Doli otvorena je samo za osobna vozila, a obilazak za ostala vozila je cestom Ston-Zaton Doli, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Ivanić Grad i naplatne postaje Zagreb Istok u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb Zapad i Zaprešić, zbog sanacije posljedica prometne nesreće postavljena je privremena prometna regulacija kojom je zatvoren preticajni trak u oba smjera, a kolona u smjeru Zagreba je oko četiri kilometra.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti.

Na autocesti A7 večeras od 21 do 6 sati ujutro bit će prekinut promet između čvorova Rijeka istok i Sveti Kuzam u smjeru Krka, a između čvorova Orehovica i Škurinje promet će biti prekinut u oba smjera. Obilazak je kroz grad Rijeku.

Poteškoće u pomorskom prometu

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar - Valbiska i Porozina-Brestova, katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Split-Vis i Korčula-Hvar-Split te brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

Trajekt na liniji Šibenik - Kaprije - Žirje plovi bez pristajanja u Kaprije. Katamaran na liniji Split-Bol-Jelsa će isploviti na relaciji Split - Jelsa bez uplovljavanja u luku Bol.

