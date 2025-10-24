Planirate vikend na otvorenom? Ponesite kišobran! Meteorologinja otkrila kada slijedi razvedravanje

U petak djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, kiša ili poneki pljusak su mogući uglavnom na jugu zemlje. Umjeren do jak sjeverozapadnjak će slabjeti i okretati na jugozapadnjak, a na moru će još u početku biti vjetrovito, a onda će i tu zapadnjak i sjeverozapadnjak polako slabjeti. Jutarnja temperatura na kopnu od 6 do 11, a uz obalu između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, bit će promjenjive naoblake, moguća je i povremena kiša ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, uz pljuskove prolazno i pojačan, a temperatura većinom između 14 i 17 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo sa sunčanim razdobljima, bit će i nešto kiše, moguć je i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 16 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano i većinom suho, još malo kiše moguće je ponegdje u unutrašnjosti. Bit će manje vjetrovito, puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadnjak ili zapadnjak. Dnevna temperatura od 15 do 21 Celzijev stupanj.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, u gorju promjenjivo, moguće je još malo kiše. Umjeren do jak zapadnjak i sjeverozapadnjak će slabjeti, a temperatura malo niža.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti za vikend promjenjivo i nestabilno, bit će povremene kiše, osobito u nedjelju, a zatim u ponedjeljak postupni prestanak kiše i razvedravanje. Temperatura će se još sniziti, osobito dnevna koja će od nedjelje biti uglavnom ispod 15 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu idućih dana promjenjivo uz povremenu kišu, osobito u nedjelju kada je moguća i obilna oborina, lokalno i grmljavinsko nevrijeme. Povremene kiše će biti i u ponedjeljak prijepodne, a onda i uz obalu stabilnije i sunčanije.