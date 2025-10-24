Planirate vikend na otvorenom? Ponesite kišobran! Meteorologinja otkrila kada slijedi razvedravanje
Ostajemo pod utjecajem ciklone, ali će se frontalni sustav odmaknuti dalje od nas pa će ipak biti stabilnije, uz tek malo povremene kiše
U petak djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, kiša ili poneki pljusak su mogući uglavnom na jugu zemlje. Umjeren do jak sjeverozapadnjak će slabjeti i okretati na jugozapadnjak, a na moru će još u početku biti vjetrovito, a onda će i tu zapadnjak i sjeverozapadnjak polako slabjeti. Jutarnja temperatura na kopnu od 6 do 11, a uz obalu između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.
U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, bit će promjenjive naoblake, moguća je i povremena kiša ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, uz pljuskove prolazno i pojačan, a temperatura većinom između 14 i 17 stupnjeva.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo sa sunčanim razdobljima, bit će i nešto kiše, moguć je i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 16 do 18 stupnjeva.
U Dalmaciji djelomice sunčano i većinom suho, još malo kiše moguće je ponegdje u unutrašnjosti. Bit će manje vjetrovito, puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadnjak ili zapadnjak. Dnevna temperatura od 15 do 21 Celzijev stupanj.
Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, u gorju promjenjivo, moguće je još malo kiše. Umjeren do jak zapadnjak i sjeverozapadnjak će slabjeti, a temperatura malo niža.
IDUĆIH DANA NA KOPNU
U unutrašnjosti za vikend promjenjivo i nestabilno, bit će povremene kiše, osobito u nedjelju, a zatim u ponedjeljak postupni prestanak kiše i razvedravanje. Temperatura će se još sniziti, osobito dnevna koja će od nedjelje biti uglavnom ispod 15 stupnjeva.
IDUĆIH DANA NA MORU
Na Jadranu idućih dana promjenjivo uz povremenu kišu, osobito u nedjelju kada je moguća i obilna oborina, lokalno i grmljavinsko nevrijeme. Povremene kiše će biti i u ponedjeljak prijepodne, a onda i uz obalu stabilnije i sunčanije.