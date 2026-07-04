Osim kreme za sunčanje, ne zaboravite i kišobrane: Evo kakvo nas vrijeme čeka idućih dana

Krenula je stabilizacija vremena, a slično će se nastaviti i sutra pod utjecajem prostrane anticiklone. No zbog kruženja nešto vlažnijeg zraka po visini, atmosfera krajem vikenda neće biti sasvim stabilna.

SUBOTA

Ujutro i prijepodne prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će na kopnu biti slab, a na istoku slab do umjeren sjeverozapadni.

Uz obalu i na otocima puhat će umjerena do jaka bura, ponegdje i s olujnim udarima. Najniža temperatura na kopnu uglavnom će biti između 12 i 15 stupnjeva, a na Jadranu od 22 do 26.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bit će nešto više oblaka nego prijepodne, ali i dalje uz dosta sunca. Vjetar će biti slab, a ostat će vrlo toplo uz najvišu temperaturu koji stupanj nižu od današnje, uglavnom oko 27 i 28 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku prema večeri. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će i ovdje biti nekoliko stupnjeva niža nego danas.

U Dalmaciji će prevladavati obilje sunca. Bura će postupno slabjeti i okretati na slab do umjeren sjeverozapadnjak, prema otvorenom moru i jak. Najviša temperatura bit će od 29 do 33 stupnja.

Na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano, dok će u gorju biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Uz obalu i na otocima temperatura će biti između 30 i 32, a u gorju od 25 do 28 stupnjeva. Bura će promiješati more pa će temperatura mora biti oko 25 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Idućih dana vrijeme će postupno postajati nestabilnije. Već u nedjelju lokalno je moguć pokoji poslijepodnevni pljusak, a vjerojatnost za kišu i grmljavinu rast će prema sredini tjedna, kada pljuskovi mogu biti izraženiji.

U utorak će zapuhati slab do umjeren jugozapadnjak. Od srijede će, uz sjeverac, temperatura malo pasti. Noći će biti svježije, ali će danju i dalje ostati vrlo toplo.

Dakle, ovih dana, osim kreme za sunčanje, nemojte zaboraviti ni kišobrane. Na moru su lokalne nestabilnosti moguće od ponedjeljka, ponajprije na sjevernom Jadranu, a od sredine tjedna i drugdje. Bura će postupno oslabjeti pa će zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a kasnije i jugo.

Temperatura će uglavnom biti bez značajnije promjene, a UV indeks ostat će visok. Pred nama su pravi ljetni, ali ne i sasvim stabilni dani. Uživajte u sunčanoj, vrlo toploj, pa i vrućoj suboti.