Od danas sve manje toplo, a evo kada se vraćaju zimske temperature

Od srijede sve manje toplo, a kakve takve primjerenije zimske temperature slijede od nedjelje.

Utorak je bio najtopliji, ali i najvjetrovitiji i najkišovitiji dan ovog tjedna. Uz visoke temperature za doba godine ima i nestabilnosti kakve su primjerenije za proljeće. Naime, preko nas se premješta jedan frontalni poremećaj, koji će sutra odmicati dalje od naših krajeva.

SRIJEDA

Već tijekom iduće noći i osobito sutra ujutro smirivanje vremena. Još će malo kiše biti na oblačnijem sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru te na krajnjem jugu zemlje. Drugdje će se razvedravati. Vjetar u slabljenju, puhat će većinom slab do umjeren jugozapadnjak, ponegdje još u početku oko Kvarnera i pojačan. Jutro svježije od današnjeg, ali i dalje bez minusa. Najniža temperatura od 3 do 7 °C na kopnu, a od 8 do 12 °C na moru.

Poslijepodne djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Više oblaka u Dalmaciji te na riječkom području, ali samo vrlo rijetko uz koju kap kiše. Jugozapadni vjetar slab, na jugu jugo. Najviša temperatura niža od današnje, ali činit će se podjednako ili samo malo manje toplo. Bit će to većinom između 13 i 16 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti slijede nešto sunčanije prilike. Bit će uglavnom suho i sve manje toplo. Povremeno moguće slabe oborine, ali većinom samo oko Gorskog kotara, Like s petka na subotu i potkraj nedjelje. No, jutra osjetno hladnija već od četvrtka, moguć je i mraz, a u početku i magla. Od nedjelje hladnije i tijekom dana, svakako primjerenije zimi.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu dosta sunca u četvrtak, a onda promjenjivije. No, bit će to sasvim malo kiše s petka na subotu na širem riječkom području, izglednije u nedjelju u većem dijelu Dalmacije. Od subote malo svježije, kreće bura, koja će potkraj tjedna biti jaka, imati olujne udare te će se proširiti duž cijele obale.

