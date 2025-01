Dosta vam je južine? Meteorolog otkrio kada bi se mogla vratiti zima

U utorak ne samo da se nastavlja južina, nego će biti još izraženija, a temperatura bi ponegdje na kopnu mogla biti kao i krajem travnja. Približavat će nam se ciklona i frontalni poremećaj sa zapada, preko nas se i razmjerno brzo premjestiti, ali će i nakon toga ostati razmjerno toplo za doba godine.

Utorak će biti najvjetrovitiji i najnestabilniji dan ovog tjedna, ali i uz najvišu temperaturu. Tako umjesto najhladnijeg dijela zime, imamo skoro pa pravi proljetni tjedan. Prijepodne će biti oblačnije i još vjetrovitije. No, kiša će se uglavnom držati Jadrana i predjela uz njega, ali na sjevernom dijelu ponegdje obilniji pljuskovi pa i praćeni grmljavinom.

U središnjoj Hrvatskoj do sredine dana tek ponegdje slaba rosulja, dok će suho ostati na istoku. Na moru jako i olujno jugo, a olujnih će udara jugozapadnjaka i južnog vjetra biti i na kopnu, osobitu u gorskim područjima. Neuobičajeno toplo za doba godine već od jutra.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj još toplije po južini koja će popustiti tek prema večeri. No, prolazno će se jače naoblačiti, a mjestimice će biti kiše ili kakvog kraćeg pljuska. Do tada, temperatura i do 17-18 °C, lokalno moguće čak i 19 °C.

Na istoku u početku još djelomice sunčano, a više oblaka i prolazno malo kiše očekuje se tek u večernjim satima. Temperatura malo viša, bit će između 16 i 18 °C, ponegdje i 19 °C uz umjeren nakratko samo jak južni i jugozapadni vjetar.

U Dalmaciji oblačniji i nestabilniji drugi dio dana. Mogući su izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom pa i neverini. Puhat će jako na udare olujno jugo koje će okretati na jugozapadni vjetar, zatim i slabjeti. Temperatura oko 15-16 °C.

Na sjevernom Jadranu u gorju sve rjeđa kiša, prema večeri i prestaje uz djelomično razvedravanje na moru. Jugo će već sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, koji će postupno slabjeti. Ostaje podjednako ugodno, u gorju čak temperatura malo viša.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

U nastavku tjedna na kopnu sunčanije, a ponovno sve više oblaka očekuje se tek za vikend, u nedjelju uz možda malo kiše. Vjetar slabi u srijedu pa će temperatura postupno biti sve niža. No, bit će to manje toplo pa do petka danju i dalje iznadprosječno za doba godine. Nešto primjerenije zimi tek od nedjelje. U nizinama valja računati na moguću maglu, osobito četvrtak-petak.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu bez veće promjene temperature, ali sunčanije, iako ne baš pretežno sunčano. Malo kiše u srijedu na jugu, a iduće dane uglavnom samo koja kap na sjevernom dijelu. Nešto više kiše u nedjelju, osobito Dalmaciji, ali prolazno, jer će zapuhati bura.