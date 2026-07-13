Pripremite se na toplinski val: Meteorologinja upozorila na pojavu koja se nikome neće svidjeti

Pod utjecajem smo anticiklone pa ćemo u novi tjedan ući uz većinom sunčano i stabilno vrijeme. Idućih dana bit će i sve toplije.

PONEDJELJAK

Prijepodne pretežno sunčano, samo na krajnjem istoku uz nešto malo zaostalih oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu bura. Najniža temperatura od 13 do 18 na kopnu. Na moru će noć biti topla uz temperaturu od 21 do 24 stupnja.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Vjetar slab. Bit će vruće uz najvišu temperaturu nekoliko stupnja i višu od današnje, uglavnom od 30 do 32.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, no uz dnevni razvoj oblaka lokalno je moguć kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Temperatura većinom oko 30, 31.

U Dalmaciji najviše sunca. Puhat će slab do umjeren maestral koji prema otvorenom moru i na otocima prolazno može biti i jak. Bit će vrlo vruće uz najvišu temperaturu između 31 i 33 stupnja, a temperatura mora je oko ugodnih 25.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj vrlo slično, pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura uz obalu i na otocima između 30 i 32, a u gorju od 27 do 29 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od utorka poslijepodne uz porast naoblake sa zapada, u unutrašnjosti su mogući pljuskovi s grmljavinom. Nakon toga uglavnom će prevladavati sunčano, ali ne može se isključiti mogućnost za pokoji kraći popodnevni pljusak. Najniža temperatura u blagom porastu pa će noći sve češće biti tople. Dani ostaju vrući i vrlo vrući, bez značajnije promjene temperature.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca, a tek pokoji popodnevni pljusak rijetko je moguć sredinom tjedna, ponajprije na sjevernom Jadranu, a kasnije i drugdje. U utorak će zapuhati jugozapadnjak, zatim noću slaba do umjerena bura, a danju maestral. Bit će vruće i vrlo vruće, a noći tople pa i vrlo tople, stoga od srijede postoji umjerena opasnost od utjecaja vrućine na naše zdravlje.