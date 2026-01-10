Novi snijeg? Meteorologinja otkrila gdje su još moguće pahulje i najavila debele minuse

Prijepodne umjereno ili pretežno oblačno s povremenim oborinama, u unutrašnjosti susnježica ili snijeg, a na moru kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji, dok će sjevernije biti uglavnom suho. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadnjak, na jugu još ujutro jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti uglavnom od minus četiri do jednog stupnja, a uz obalu između tri i sedam Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno, tek će se uz granicu sa Slovenijom naoblaka malo stanjiti. Bit će većinom suho, još je samo ponegdje sredinom dana moguće malo slabih oborina. Vjetar slab, a temperatura oko jedan stupanj.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, još će rijetko biti slabe susnježice ili snijega, ali u većini predjela poslijepodne uglavnom suho. Temperatura oko nule.

U Dalmaciji će oborina biti najupornija, na jugu će tek navečer prestajati, a sjevernije će se već sredinom dana naoblaka kidati. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadnjak, a temperatura uz obalu oko 9, 10, u zagori malo hladnije.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, u gorju promjenjivo, ali većinom suho. Prema otvorenom moru umjeren i jak sjeverozapadnjak, a uz obalu slaba do umjerena bura, navečer i u noći na nedjelju sve jača. Dnevna temperatura u gorju oko jedan, dva stupnja, a na moru između sedam i 10.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti idućih dana promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Još u nedjelju ponegdje može pasti vrlo malo snijega, u ponedjeljak suho, a onda je od utorka kiša izgledna u gorju. U nedjelju opet hladnije, još i više na samom početku novog tjedna pa će se školarci u školske klupe vratiti uz debele minuse, a hladno će biti i tijekom dana. Od utorka uz južinu postupno viša temperatura.

Na Jadranu pretežno sunčano, u nedjelju i vjetrovito uz jaku i olujnu buru koja će u ponedjeljak okrenuti na jugozapadnjak, zatim i jugo. U ponedjeljak raste naoblaka na sjevernom dijelu, utorak i srijedu će biti i kiše, a onda u četvrtak i u Dalmaciji. Početkom tjedna i uz obalu minusi, zatim će s južinom temperatura postupno rasti.