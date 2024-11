Nakon snijega i mraza ide južina. Ali na kontinetu se već formira ciklona i ide prema nama...

Anticiklona s kojom je stiglo smirivanje i razvedravanje utjecat će na vrijeme i u nastavku vikenda. No, polje visokog tlaka polako će se povlačiti prema istoku kontinenta zbog napredovanja duboke ciklone na sjeverozapadu Europe. Pritom će se nastaviti dotok toplijeg zraka u naše krajeva s jugozapada pa će u unutrašnjosti u nedjelju biti znatno vjetrovitije nego u subotu.

NEDJELJA

Već će od jutra jakog jugozapadnjaka biti u gorju i na sjeverozapadu unutrašnjosti, a zatim i drugdje u sjevernim kopnenim krajevima. U većini će krajeva prevladavati sunčano vrijeme, tek će na zapadu - u Istri, na Kvarneru i u Gorskom kotaru postupno biti sve više. Jutro će biti hladno, uz mraz u unutrašnjosti, lokalno po nekim kotlinama i u Posavini moguće i kratkotrajnu maglu. Temperatura od -4 do 1 °C te između 3 i 8 °C na Jadranu. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj također uz vrlo malo oblaka, većinom onih visokih. Umjerene naoblake bit će povremeno na širem karlovačkom području. Jugozapadnjak će prema večeri u nizinama malo oslabjeti. Najviša će temperatura biti oko 11 °C. Poslijepodnevna temperatura na istoku između 8 i 11 °C uz prevladavajuće sunčano vrijeme te umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar. U Dalmaciji također pretežno vedro pa će temperatura u hladu meteorološke kućice biti oko 14 °C i bit će u skladu s dobom godine. Mjestimice će puhati do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar s kojima će more biti mirno ili malo valovito. Na zapadu zemlje dosta oblaka, ponegdje i prevladavajuće oblačno i tmurno, no ipak uglavnom suho. Jugozapadnjak će u gorju dalje biti jak, čak i vrlo jak. Temperatura od 6 do 9 °Cu gorju te između 12 i 15 °C na moru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Početkom tjedna na kopnu još malo toplije, u ponedjeljak i dalje uz više oblaka na zapadu, a u ostatku unutrašnjosti uz dosta sunčanog vremena. Od utorka oblačnije i promjenljivije, u drugoj polovini tjedna i uz veću vjerojatnost za kišu, posebno u srijedu i s četvrtka na petak. Za one koji nisu ljubitelji hladnih jutara dobra je vijest da će mraz uglavnom izostati.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu slično, u ponedjeljak uglavnom suho, tek na Kvarneru lokalno uz vrlo malo kiše. Već u utorak veći dio sjevernog Jadrana imat će kišu, a nakon srijede vjerojatnost za nju raste i u Dalmaciji. Puhat će uglavnom južni vjetar i jugo koje će potkraj četvrtka okretati na buru i sjeverozapadnjak. Uz južinu bit će za poneki stupanj toplije. Do kraja vikenda dakle uz povoljne biometeorološke prilike, a s početkom tjedna bit će postupno nepovoljnije.

