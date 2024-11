Šokantna promjena vremena! Anticiklona nestaje, dolazi snijeg i kiša

Danas ćemo sasvim biti pod utjecajem polja anticiklone, a i vlaga će po visini će napustiti naše krajeve. No, anticiklona već u nedjelju slabi, približit će nas se poremećaji sa sjevera. Idući tjedan svakako promjenjiviji, u drugoj polovici, čini se, hladniji.

SUBOTA

Sutra ujutro posvuda pretežno sunčano, sve manje vjetrovito, ali hladno. Bura postupno slabi, samo još u početku može imati jake, pod Velebitom olujne udare. Po nizinama i kotlinama unutrašnjosti moguća mjestimična magla, gušća u Podravini i Podunavlju. Jutro nakon noćne vedrine, osjetno hladnije. Na kopnu u najboljem slučaju oko nule, uglavnom u manjem minusu, često slab mraz, umjeren ponegdje na zapadu. Na Jadranu od 5 na sjevernom do 10 °C na južnom dijelu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano pa i vedro. Zapuhat će samo ponegdje slab do umjeren južni vjetar, a bit će podjednako svježe, oko 10 °C.

Na istoku razbijanje i izdizanje magle, sunčaniji sati, ali mjestimice se niski slojeviti oblaci, uglavnom u Baranji i Srijemu mogu dulje zadržavati. Temperatura, naravno gdje bude sunca, 8-9 °C.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine. Mirnije, bez bure, zapuhat će tek slab do umjeren sjeverozapadnjak. Zato ugodnije nego danas. Temperatura između 14 i 17 °C, malo niža od temperature samog mora, koja je oko 19-20 °C.

I na sjevernom Jadranu sunčano, bura gotovo potpuno slabi, a djelomice i okreće na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 12 do 16 °C, u gorju oko 8 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još u nedjelju u unutrašnjosti stabilno, ujutro hladno uz mraz, ali moguće i češću te dugotrajniju maglu. No, iduće tjedna znatno promjenjivije. U početku uz tek povremeno manje količine kiše, no od utorka uz južinu i toplije. Značajnije pogoršanje najizglednije u srijedu. Najprije obilnija kiša, a onda se očekuje nagli pad temperature s kojim raste vjerojatnost za oborine na granici kiše i snijega. Vrlo je izgledno to zahladnjenje u drugom dijelu tjedna, ali samu količinu i vrstu oborina pouzdanije će se moći prognozirati idućih dana.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu će se već prema kraju nedjelju na sjevernom dijelu skupljati sve više oblaka, pasti će i malo kiše, početkom tjedna i duž ostatka obale. Prolazno samo u ponedjeljak bura, a onda kreće jedna epizoda južine, najneugodnije u najviše kiše, moguće i nevremena u srijedu. Postupno i ovdje malo toplije, a jedno hladnije razdoblje sve je izglednije od četvrtka.