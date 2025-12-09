FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMJENA VREMENA /

Južina i sunce, a onda pad temperature: Meteorologinja otkrila kad stiže zahlađenje

Idućih dana pod utjecajem anticiklone na Jadranu sunčano, a tijekom dana će i u unutrašnjosti biti duljih razdoblja vedrine, ali ujutro i česte magle

9.12.2025.
5:57
Damjana Ćurkov Majaroš
Patrik Macek/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prijepodne u unutrašnjosti većinom oblačno s maglom i niskim oblacima, zatim sve dulja sunčana razdoblja, uz obalu od jutra pretežno sunčano. Vjetar slab, tek ponegdje na moru do umjeren sjeverozapadni, a temperatura na kopnu od minus jedan do tri, na moru između sedam i 11 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima češća i dulja sunčana razdoblja, još će samo ponegdje biti niske naoblake, a navečer česte magle. Vjetar slab, povremeno i umjeren jugozapadni uz koji će temperatura biti oko osam, devet stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu od sredine dana barem djelomice sunčano, zatim navečer česta magla, osobito uz rijeke. Vjetar slab, a temperatura do najviše 10 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, vedro i ugodno. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura između 15 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, navečer će ponegdje biti sumaglice ili magle, moguće i uz zapadnu obalu Istre. Vjetar slab, a temperatura od 9 do 12 u gorju te oko 15 na moru.

Idućih dana na kopnu i moru

Idućih dana u unutrašnjosti ujutro magla i niski oblaci, ali će biti i duljih sunčanih razdoblja, a uz južinu će tijekom dana biti i razmjerno ugodno za doba godine. Pred vikend i za vikend dugotrajna magla i niski oblaci, bit će hladno - dnevna temperatura tek malo viša u odnosu na jutarnju, najviše do pet, šest stupnjeva, često i niža od toga.

Na Jadranu do kraja tjedna većinom sunčano, ali će uz izostanak vjetra biti i magle, u četvrtak izglednije uz zapadnu obalu Istre, a zatim je lokalno može biti i u Dalmaciji. Vjetar slab, povremeno i umjeren, u četvrtak na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak. Temperatura bez veće promjene, ujutro svježe, ponegdje i prohladno, a tijekom dana ugodno, na suncu čak i toplo uz 15-ak stupnjeva.

VrijemeVrijeme DanasVremenska PrognozaPrognoza Vremena
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROMJENA VREMENA /
Južina i sunce, a onda pad temperature: Meteorologinja otkrila kad stiže zahlađenje