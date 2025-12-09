Južina i sunce, a onda pad temperature: Meteorologinja otkrila kad stiže zahlađenje

Prijepodne u unutrašnjosti većinom oblačno s maglom i niskim oblacima, zatim sve dulja sunčana razdoblja, uz obalu od jutra pretežno sunčano. Vjetar slab, tek ponegdje na moru do umjeren sjeverozapadni, a temperatura na kopnu od minus jedan do tri, na moru između sedam i 11 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima češća i dulja sunčana razdoblja, još će samo ponegdje biti niske naoblake, a navečer česte magle. Vjetar slab, povremeno i umjeren jugozapadni uz koji će temperatura biti oko osam, devet stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu od sredine dana barem djelomice sunčano, zatim navečer česta magla, osobito uz rijeke. Vjetar slab, a temperatura do najviše 10 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, vedro i ugodno. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura između 15 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, navečer će ponegdje biti sumaglice ili magle, moguće i uz zapadnu obalu Istre. Vjetar slab, a temperatura od 9 do 12 u gorju te oko 15 na moru.

Idućih dana na kopnu i moru

Idućih dana u unutrašnjosti ujutro magla i niski oblaci, ali će biti i duljih sunčanih razdoblja, a uz južinu će tijekom dana biti i razmjerno ugodno za doba godine. Pred vikend i za vikend dugotrajna magla i niski oblaci, bit će hladno - dnevna temperatura tek malo viša u odnosu na jutarnju, najviše do pet, šest stupnjeva, često i niža od toga.

Na Jadranu do kraja tjedna većinom sunčano, ali će uz izostanak vjetra biti i magle, u četvrtak izglednije uz zapadnu obalu Istre, a zatim je lokalno može biti i u Dalmaciji. Vjetar slab, povremeno i umjeren, u četvrtak na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak. Temperatura bez veće promjene, ujutro svježe, ponegdje i prohladno, a tijekom dana ugodno, na suncu čak i toplo uz 15-ak stupnjeva.