Meteorolog prognozirao vrijeme do kraja ove godine: 'U novu čini se ulazimo uz...'

Krenula je postupna stabilizacija vremena uz jačanje anticiklone iz središnje Europe, dok se ciklona iznad Grčke polako popunjava i sutra odmiče dalje na jugoistok. Sve je manje oblaka, no, još će danas iznad naših krajeva biti velika razlika u tlaku između sjevera i juga što nam donosi nastavak vjetrovitih prilika.

SVETI STJEPAN

U četvrtak ujutro i prijepodne u većini krajeva pretežno vedro, zaostalih oblaka bit će uglavnom u Lici, a one promjenjive naoblake u Dalmaciji. No, sasvim mala je mogućnost za slabe oborine, uglavnom na krajnjem jugu i uz granicu sa BIH. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni, a na moru i dalje jaka bura lokalno s olujnim i orkanskim udarima, osobito pod Velebitom. Nakon noćne vedrine, jutro hladnije, osobito u unutrašnjosti. Bit će to nekoliko stupnjeva ispod nule, a na Jadranu od 5 do 10 °C u plusu, ali će se na buri činiti podjednako hladno kao i na kopnu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj obilje sunca i vedrine, a čak će i sjeverni vjetar oslabjeti. Bit će zato malo manje hladno, iako će temperatura biti za nijansu niža od današnje. Bit će oko 5-6 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno, čak ponegdje potpuno sunčano te vedro. I ovdje sve mirnije, ali hladno. Temperatura 3 ili 4 °C.

U Dalmaciji prije svega vjetrovito uz umjerenu i jaku na udare olujnu buru, koja će prolazno samo malo popustiti. Bit će sunčanije prema sjeveru, dok južnije od Splita, osobito u zaleđu još može biti oblaka, ali sve manje. Temperatura viša bit će između 11 i 14 °C.

Na sjevernom Jadranu sunce i vedrina, a slično i u gorju, uz nešto oblaka još samo na području Like. Puhat će i dalje olujna na udare pod Velebitom orkanska bura. Temperatura uz more između 9 i 12 Celzija, a od -1 do 3 °C u gorju.

DO KRAJA GODINE NA KOPNU

Slijedi nam stabilno razdoblje uz više sunca na kopnu. Bit će i hladno, primjereno hladno za kraj prosinca. Valja računati s jutarnjim minusima, ponegdje izraženijim, najčešće u petak. Od vikenda naime, po nizinama moguća magla i niska slojevita naoblaka. U novu godinu, čini se, ulazimo uz slabu južinu, ali bez oborina i bez puno oblaka.

DO KRAJA GODINE NA MORU

Na Jadranu većinom sunčano, a u petak napokon slabljenje bure i postupna normalizacija prometa duž obale. No, bura će potpuno oslabjeti tek u nedjelju kada i na samom moru lokalno u jutarnjim satima može biti magle ili sumaglice. Temperatura bez veće promjene, svježe, ponegdje danju i ugodno

