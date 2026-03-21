Za vikend nova promjena: Bura će ponegdje oslabiti, a temperature ostaju iste

Iako smo pod utjecajem anticiklone nije baš sasvim sunčano jer po visini iznad nas ima nešto vlage pa će i za vikend biti više oblaka, rijetko i malo slabe kiše.

SUBOTA

Prijepodne u kopnenim predjelima djelomice, a uz obalu pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na moru umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura. Jutarnja temperatura na kopnu od -1 do 5, a na Jadranu između 7 i 10 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo, mjestimice i pretežno oblačno, a lokalno može pasti i malo slabe kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura oko 13 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura do najviše 15 stupnjeva.

U Dalmaciji od sredine dana porast naoblake pa će biti djelomice sunčano. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer opet bura. Dnevna temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a u gorju oblačnije, rijetko može pasti i koja kap kiše.. Puhat će većinom umjerena bura, navečer podno Velebita na udare i jaka, a temperatura u gorju od 7 do 11, uz obalu oko 15 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Kraj ovog i početak idućeg tjedna bez većih promjena, bit će promjenjive naoblake, povremeno je moguće i malo kiše, osobito u ponedjeljak. Od utorka stabilnije i sunčanije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak, a zatim u srijedu okreće na vjetar s juga. Temperatura u početku bez promjene, prema sredini novog tjedna malo viša.

Na Jadranu idućih dana djelomice sunčano i podjednako toplo. U ponedjeljak je moguće malo kiše, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova i nešto izglednije u Dalmaciji. Puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, sredinom dana i sjeverozapadnjak, a sredinom tjedna i jako jugo. Temperatura se neće previše mijenjati.