Ledeni minusi okovat će Hrvatsku, školarce dobro 'zabundajte' za prvi dan nastave

Ciklona koja je donijela nepovoljne meteorološke prilike i izraženu poledicu s vrlo raznolikom oborinom odlazi dalje na jugoistok, a sa sjeverozapada jača utjecaj anticiklone u sklopu koje stiže još hladniji zrak. Očekuje nas razvedravanje, no i jako hladno vrijeme u nedjelju i ponedjeljak. Od utorka iznimna hladnoća ipak popušta. Upozorenja zbog poledice i niskih temperatura i dalje su na snazi.

NEDJELJA

Nedjelja počinje prilično hladnim jutrom, temperatura će biti između minus 10 i minus pet Celzijevih stupnjeva, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od minus pet do minus dva stupnja, duž obale i na otocima od jedan do šest. Razvedravat će se pa će veći dio prijepodneva biti prevladavajuće sunčano, umjerene naoblake može biti uglavnom na istoku i u gorju. Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebno u Podravini i Slavoniji.

U gorju i na moru jaka, ponegdje i olujna bura. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nastavak pretežno sunčanog vremena, a slabog i umjerenog sjeverozapadnog vjetra bit će ponajprije u Hrvatskom zagorju i Podravini. I dalje hladno i vrlo hladno, naime najviše vrijednosti temperatura bit će od minus dva do jednog stupnja Celzijevog.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu povremeno više oblaka, ali uglavnom suho. Bit će vrlo hladno – najviša temperatura od minus tri do 0 uz umjeren sjeverozapadni vjetar. Stoga pripazite na poledicu i hladnoću.

Hladno će biti i u Dalmaciji gdje će jaka i vrlo jaka bura dodatno pojačavati osjećaj hladnoće, naime temperatura od tri do osam Celzijevih stupnjeva. Oblaka će biti malo, ponegdje će čak biti i sasvim vedro. Zubato sunce i na zapadu zemlje. U gorskim predjelima temperatura će ostati ispod nule, a uz more će biti od četiri do sedam stupnjeva. Bura će polako slabjeti, izraženije tek u večernjim satima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Ponedjeljak će biti još hladniji - ujutro u velikom dijelu unutrašnjosti uz temperaturu ispod minus deset pa svakako dobro pripremite djecu za prvi dan nastave. I danju uglavnom uz negativnu temperaturu, no bit će suho. S utorkom postupan porast temperature uz jugozapadnjak koji će biti slab do umjeren. S njim će u nastavku tjedna biti i više oblaka, osobito u predjelima uz Dinaride gdje će ujedno postojati najveća vjerojatnost povremenih slabih oborina i to većinom kiše.

IDUĆIH DANA NA MORU

Ponedjeljak i na moru hladan, posebno ujutro, no bura će oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak, od utorka slabo do umjereno jugo. S njim i više oblaka te mjestimice i povremeno kiša, a za detalje svakako pratite prognozu idućih dana.