MOGUĆE NEVRIJEME /

Meteorologinja najavila jaču promjenu vremena: Pljuskovi, jak vjetar, a ponegdje moguć i snijeg

Tlak zraka raste pa će utorak biti stabilnije, u unutrašnjosti s maglom, a uz obalu većinom sunčano

27.1.2026.
5:59
Damjana Ćurkov Majaroš
Grgo Jelavic/pixsell
Prijepodne u kopnenim predjelima magla i niski oblaci, prema sredini dana sunčana razdoblja, a uz obalu od jutra većinom vedro. Na kopnu slab vjetar, u gorju umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu će slab do umjeren sjeverozapadnjak okretati na jugozapadni i južni vjetar. Jutarnja temperatura na kopnu od minus dva do tri, a na moru između tri i osam Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo sa sunčanim razdobljima, mjestimice će biti i dugotrajnijih niskih oblaka. Puhat će umjeren, navečer na udare i jak jugozapadnjak, a temperatura između šest i devet stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, prema zapadu će biti promjenjive naoblake. Uz umjeren jugoistočnjak temperatura do najviše 10, 11 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, na jugu i vedro. Sjeverozapadnjak će okretati na jugozapadnjak i jugo koje će navečer i u noći na srijedu jačati. Dnevna temperatura od 10 do 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, u gorju sunčana razdoblja, a prema večeri će naoblaka rasti. Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak, a na moru će jačati jugo i južni vjetar. Temperatura u gorskim predjelima od pet do devet stupnjeva, na moru i do 12 Celzijevih stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana promjenjivo ili pretežno oblačno, bit će povremenih oborina i to češće u srijedu, a onda uglavnom u gorju gdje će u četvrtak i petak biti i susnježice ili snijega. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u srijedu u gorju i jak, u višim predjelima na udare i olujan, a u četvrtak sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura se neće previše mijenjati, tek će prema vikendu biti u blagom padu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u srijedu jača promjena vremena - bit će većinom oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim nevremenima. U srijedu vjetrovito uz jako i olujno jugo, a navečer u okretanju na jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i sjeverozapadnjak, a onda i bura. Od petka će oborina biti manje pa će za vikend biti suho i većinom vedro. Temperatura bez veće promjene.

