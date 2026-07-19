Tjedan kiše, pljuskova i grmljavine; meteorologinja: 'Mogla bi vam trebati i lagana jakna'

Preko naših krajeva premještaju se frontalni poremećaji koji su u dio zemlje još jučer donijeli kišu, pljuskove i grmljavinu. Nestabilno će biti i danas, ali i idući tjedan, pa ćemo na tren zaboraviti da smo usred ljeta.

Ujutro uz više oblaka lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom te jakim vjetrom, ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorju gdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pak pretežno sunčano. Najniža temperatura od 16 do 20 stupnjeva, a na Jadranu još jedna topla noć uz temperaturu oko 24.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno, uz mjestimične pljuskove praćene grmljavinom, osobito navečer. Vjetar slab do umjeren sjeverni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Temperatura oko 28 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu češća sunčana razdoblja. No, prema večeri sve više promjenjive naoblake pa su i ovdje mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura između 29 i 31.

U Dalmaciji najviše sunca. Tek poneki rijetki pljusak moguć je u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a najviša temperatura većinom slična jučerašnjoj, između 33 i 35 stupnjeva.

U Istri i na otocima kiša i pljuskovi rjeđi nego prijepodne. Ipak, uz povremeno više oblaka, u gorju i na širem riječkom području mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. Puhat će slaba do umjerena bura koja će prema večeri jačati. Najviša temperatura uz obalu i na otocima oko 32, a u gorju između 26 i 29 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Novi tjedan na kopnu ne donosi puno drukčije vrijeme. Uz promjenjivu naoblaku i dalje su mogući kiša, pljuskovi i grmljavina, pogotovo u utorak i četvrtak. Temperatura svakim danom nešto niža, a izgledno je da će tako biti sve do vikenda. Pa će vam ujutro možda trebati i lagana jakna.

IDUĆIH DANA NA MORU

U ponedjeljak na moru djelomice sunčano, samo mjestimice su mogući kiša ili pljuskovi, koji će češći biti u oblačniji utorak te ponovno u četvrtak, osobito u Dalmaciji gdje mogu biti i izraženiji. Puhat će umjerena, povremeno i jaka bura. U srijedu poslijepodne zapuhat će sjeverozapadnjak, a nakon toga opet bura. Dnevna temperatura od sredine tjedna rijetko iznad 30 stupnjeva, a i noći će biti ugodnije za spavanje.