Hrvatska se prži, temperature idu do 39 °C: Meteorologinja otkrila kad stiže osvježenje

Idućih dana očekuje nas vrhunac toplinskog vala koji je posljedica utjecaja anticiklone i toplog zraka koji se zadržava iznad nas.

Nedjelja

Ujutro i prijepodne sunčano. Duž obale slaba bura, a na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža temperatura na kopnu uglavnom oko 20, a na moru iznad 25 stupnjeva.

Poslijepodne u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj posvuda vedro. Vjetar slab, a temperatura uglavnom iznad vrlo vrućih 35 stupnjeva pa su tako na snazi narančasto i crveno upozorenje na toplinski val.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano. Tek ponegdje može biti dnevnog razvoja oblaka. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Vrlo vruće uz temperaturu između 36 i 38 stupnjeva.

U Dalmaciji obilje sunca. Samo u unutrašnjosti se može razviti pokoji oblak. Tek blago olakšanje od vrućina donosit će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu sunčano, uz malu naoblaku uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura uz obalu i na otocima između 35 i 37, a u gorju i do 34 stupnja. Osvježenje od visokih temperatura postaje sve teže pronaći u moru gdje temperatura lokalno može biti i do 28.

Idućih dana na kopnu

Početkom tjedna očekuje nas vrhunac toplinskog vala pa će temperature biti i do 38, ponegdje i 39 stupnjeva. Ipak, lokalno može biti pokojeg pljuska s grmljavinom, ponajprije u gorju, a od sredine tjedna i drugdje. U srijedu poslijepodne te u noći na četvrtak pljuskovi mogu biti i izraženiji te praćeni jakim vjetrom. Prema vikendu izgledna je postupna stabilizacija vremena uz osjetan pad temperature.

Idućih dana na moru

Na Jadranu i dalje tropske noći i vrlo vrući dani. Noću burin, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Nestabilnosti se i ovdje očekuju sredinom tjedna. U noći na četvrtak mogući su i neverini, a zapuhat će i umjerena do jaka bura koja će donijeti i prijeko potrebno osvježenje. Temperatura u padu, a više o samom intenzitetu nevremena koje može zahvatiti našu zemlju, znat ćemo tijekom idućih dana.