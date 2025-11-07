Meteorologinja najavila kišu i pljuskove za dijelove Hrvatske

Prijepodne u unutrašnjosti magla i niski oblaci, tek su sredinom dana moguća kraća sunčana razdoblja. Uz obalu će još u prvom dijelu dana biti većinom sunčano, a onda će se na jugu skupljati sve više oblaka. Na kopnu slab vjetar, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz obalu slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od minus jedan do četiri, a na moru između osam i 13 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno, moguća su i kraća sunčana razdoblja, navečer će biti magle. Temperatura će ovisiti o naoblaci, uz sunčana razdoblja će biti oko 10, a gdje ostane oblačno oko pet-šest stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno s kraćim sunčanim razdobljima. Puhat će slab do umjeren istočnjak i jugoistočnjak, a temperatura od 10 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji postupni porast naoblake, osobito na jugu gdje će biti i povremene kiše, češće navečer i u noći na subotu kada je lokalno moguć i izraženiji pljusak. Zapuhat će i jačati jugo, a temperatura između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, puhat će umjerena, na udare i jaka bura, a temperatura oko 17, 18 stupnjeva. S druge strane Velebita, u gorju, oblačna i tmurna slika vremena, tek će ponegdje biti kraćih sunčanih razdoblja, a temperatura između 5 i 10 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Za vikend većinom oblačno, ujutro s maglom i niskim oblacima, a tijekom dana su moguća kraća sunčana razdoblja. U subotu je moguća rosulja, u nedjelju će kiše biti ponegdje na istoku, a u ponedjeljak i drugdje. Od utorka opet stabilnije i sunčanije, ujutro s maglom. Temperatura se neće previše mijenjati, jedino će sredinom tjedna uz vedrije noći jutra biti hladnija.

U Dalmaciji promjenjivo s povremenom kišom, na jugu su mogući i izraženiji pljuskovi. Na sjevernom Jadranu uz buru ostaje pretežno sunčano, osobito u subotu. Za vikend na jugu umjereno i jako jugo, a sjevernije umjerena, na udare i jaka bura. U novom tjednu uglavnom bura i sjeverozapadnjak. Temperatura bez veće promjene.