Snijeg će padati i danas, bit će još hladnije. Stiže li nam promjena?

Lagani snijeg koji je jučer padao bio je dio jedne oslabljene tople fronte, ali danas ćemo biti pod utjecajem ove snaže i prostrane anticiklone zbog čega će biti suho i stabilno.

Ujutro ipak još nešto oblaka - i na Jadranu i u unutrašnjosti gdje je moguć vrlo slab snijeg koji neće stvarati talog i to samo u gorskim područjima. Bit će opet hladno - temperatura od -4 do nule, na Jadranu između 1 i 5 uz jaku buru. Olujnih udara bit će samo u velebitskom kanalu.

Poslijepodne će se malo toga mijenjati - ostaje hladno, u zapadnom i gorskom dijelu unutrašnjosti i dosta oblačno pa i tmurno, a na istoku i uz more sunčanije. Bura će oslabjeti, najviša temperatura 0 do 3 stupnja, na Jadranu i do 12.

Prema kraju tjedna malo će se toga mijenjati - vikend dosta siv i oblačan, često uz mraz i maglu. Bit će hladno - minus 5, minus 6 Celzijevih stupnjeva. Malo toplije tamo početkom idućeg tjedna, ali tada raste i vjerojatnost za kišu.

Na Jadranu do nedjelje sunčano, ali prohladno. Puhat će umjerena do jaka bura, a od nedjelje oblačnije, povremeno uz slabu kišu - osobito na srednjem i sjevernom dijelu. U nedjelju navečer će zapuhati i jugo.

