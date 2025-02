Nestabilno vrijeme pred nama: Oblaci, kiša i zahlađenje – stiže nam i snijeg?

Sve je oblačnije, tmurnije, a stižu i nešto češće oborine. Iako ostajemo na rubu anticiklone, po njoj nam sa sjevera stiže vlažan, a ujedno i malo hladniji zrak. Ti će se frontalni poremećaji preko nas premještati u petak.

SRIJEDA

Kiša će se s Jadrana proširiti na zapadni dio unutrašnjosti, a tijekom jutra i na Slavoniju. Pritom će na kopnu biti prolazne susnježice i slabog snijeg, osobito prema sjeveru. No, važnije, u Gorskom kotaru te posebice oko Posavine biti će i manjih minusa, kiša se može lediti u dodiru s hladnim tlom te tako stvarati opasnu poledicu. Na kopnu vjetar slab. Na moru slab do umjeren jugozapadnjak, na srednjem i južnom dijelu pojačano jugo, a temperatura uz obalu između 7 i 10 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje oblačno, ali oborine sve slabije i rjeđe, ponegdje će i prestajati. Vjetar slab, a temperatura još malo niža od današnje, bit će to najviše između 2 i 4 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, tmurno uz više kiše nego u prvome dijelu dana, ali će sada ona ledena uglavnom izostajati. Malo hladnije, bit većinom oko 2-3 stupnjeva, na krajnjem istoku ponegdje i 4 stupnjeva.

U Dalmaciji dosta oblaka, povremeno kiša, a ponegdje može i zagrmjeti, prije svega na otocima. Puhat će umjereno pa i pojačano jugo. Temperatura od 10 do 13 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu tmurno i kišovito, osobito na širem riječkom području, a kiša će uglavnom padati u gorju, gdje će temperatura biti malo iznad 3 stupnja, uz samo more uz umjeren jugozapadni vjetar oko 10-11 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U četvrtak nakratko može proviriti malo sunca, rijetko će biti kiše, a i temperatura će zamjetno porasti. No, zatopljenje samo prolazno jer u noći na petak stiže jače naoblačenje s čestom kišom koja će tijekom petka, uz pad temperature, prelaziti u susnježicu i snijeg. No, snježni pokrivač izgledan samo u gorju, iako nije još uvijek isključen u nizinama na zapadu. Za vikend prestanak oborina tijekom subote, suho od nedjelje, a zatim i sunčanije od ponedjeljka. No, prilično hladno, osobito ujutro uz sve izraženije minuse i mraz.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu i u četvrtak povremena kiša uz umjereno, zatim u Dalmaciji i jako jugo. Obilniji pljuskovi i neverini mogući u petak, a na sjevernom i srednjem dijelu zapuhat će jaka i olujna bura, koja će se za vikend proširiti duž cijele obale. Bura će krajem tjedna i rastjerati oblake, ali će i ovdje osjetno zahladiti, dovoljno da se od ponedjeljka čak koja nula ili manji minus izmjeri ujutro i lokalno uz samo more.

