Dolazi anticiklona i nosi jutarnji fenomen od kojeg se mnogi naježe: Evo kakav nas tjedan očekuje

Promjenljivom se vremenu polako nazire kraj. Nastavak vikenda i ponedjeljak u znaku mjestimične i povremene kiše, a od utorka, kada zavlada anticiklona, stabilnije vrijeme koje će potrajati barem do petka. Treba naglasiti da će u ponedjeljak sa sjevera stići i znatno hladniji zrak pa će od utorka biti i mraza.

NEDJELJA

Još jedan izraženiji kišni val zahvatit će veći dio zemlje tijekom jutra pa će prvi dio dana proteći uz prevladavajuće oblačno vrijeme, posebno na kopnu. Povremeno će biti kiše, najčešće baš u ranim jutarnjim satima. Najniža temperatura od 4 do 9 °C, na moru između 10 i 14 °C. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar na kopnu, na moru sjeverozapadni i jugozapadni.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje uz mogućnost za mjestimičnu kišu. Sunčana razdoblja bit će izgledna u Posavini i Pokuplju, dok će se na sjeveru zadržavati oblačno. Temperatura od 8 do 12 °C. I na istoku unutrašnjosti podjednake vrijednosti temperature uz prevladavajuće oblačno vrijeme te povremenu kišu. Rijetko će se i naoblaka malo raskinuti, a osobito će u Podunavlju biti i do umjerenog sjeverozapadnog vjetra.

Sjeverozapadnjak će puhati i u Dalmaciji, samo će se na krajnjem jugu zadržati jugozapadnjak, a uz promjenjivu naoblaku mjestimične kiše ili pljuskova s grmljavinom bit će ponajprije južnije od Splita. Temperatura od 14 °C u unutrašnjosti do 17, 18 °C na otocima i na dubrovačkom području. Na zapadu popodne dulja sunčana razdoblja, osobito na sjevernom Jadranu gdje će u većini mjesta biti i uglavnom suho, a i u gorju će kiše biti rijetko. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti od 9, 10 °C u gorju do 15 °C na moru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Na mjestimičnu kišu treba još računati i u ponedjeljak kada će prema večeri i izraženije zahladiti uz umjeren do jak sjeverni vjetar koji će rastjerati oblake. Od utorka stabilnije i većinom sunčano, no uz jutarnji mraz. Hladna jutra zadržat će se sve do vikenda kada ponovno raste vjerojatnost za promjenu.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na moru će u ponedjeljak navečer jaka i olujna bura rastjerati oblake. Do petka će biti sunčano, a već u srijedu i bura će sasvim oslabjeti. Bit će svježije, posebno noću te također ne treba iznenaditi i lokalna pojava jutarnjeg mraza, posebno sredinom tjedna kada i vjetar oslabi.

