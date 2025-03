Meteorolog najavio polarni vrtlog u Hrvatskoj: Bit će i opasno!

Redaju nam se ciklone uz južinu i vlažan te topao zrak sa Sredozemlja. Početak vikenda obilježit će premještanje i jednog frontalnog sustava, ali ciklonalni vrtlog nam odmiče tek početkom idućeg tjedna.

SUBOTA

Već iduće noći i jutra jedna linija česte, nerijetko i obilne kiše premještat će se tmurnim zapadnim dijelom zemlje. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru uz jače pljuskove i grmljavinu može biti bujičnih ili onih urbanih poplava. Malo manje kišovito prijepodne, a kiša i pljuskovi polako će do sredine dana početi zahvaćati istok i jug zemlje. Na Kvarneru prolazno bura, dok vjetrovito ostaje u Dalmaciji s jakim i olujnim jugom.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje oblačno, ali manje tmurno uz tek rijetko koju kap kiše. Kišovitije opet kasnije navečer. Temperatura tek malo viša od jutarnje, što će biti svježije nego do sad uz 12-13 °C, osobito uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Kiša u drugom dijelu dana sve češća na istoku, a mogući su i jači pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u Posavini i oko slavonskog gorja. Temperatura ostaje visoka za doba godine, ali svježije nego danas, bit će to između 14 i 18 °C.

I u Dalmaciji nestabilnije uz moguće pljuskove i grmljavinu, ali manje vjetrovito. Još samo na krajnjem jugu jako jugo, a tmurnije će biti u zaobalju, osobito onom sjevernijem. Temperatura između 17 i 19 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju prolazno smirivanje, bit će na moru i kraćih sunčanih razdoblja, ali krajem dana i navečer stižu opet novi češći pljuskovi. Bit će posvuda ugodno svježe, između 12 i 16 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Pretežno oblačno, ali uz nešto rjeđu kišu u nedjelju i ponedjeljak. Bit će osjetno svježije kada zapuše sjeverac početkom idućeg tjedna. Dovoljno će se temperatura spustiti krajem ponedjeljka da na vrhovima najviših planina zaleprša koja pahulja. No, slijedi razvedravanje u utorak i sunčani dani, ali nakon noćne vedrine prilično hladna jutra uz minuse i mraz. Ipak, danju nakon utorka uz dosta sunca postupno opet sve ugodnije.

Foto: RTL Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu kišovito uz prolazne pljuskove još u nedjelju, a u ponedjeljak ih još može biti samo na jugu. Zapuhat će početkom idućeg tjedna jaka na udare olujna bura, proširiti se duž cijele obale i tako rastjerati zaostale oblake. Bit će pretežno sunčano pa i vedro, od srijede i mirnije, ali i ovdje osjetno sa svježije, kako ujutro tako i danju.

Foto: RTL Danas

