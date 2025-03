Ledena promjena stigla u Hrvatsku! Evo do kada ćemo biti na udaru ove hladne fronte

Slijede nam stabilnije prilike, ali uz jačanje anticiklone isprva stiže osjetno hladniji zrak sa sjevera kontinenta. Bit će to hladna sredina tjedna i kraj kalendarske zime, a onda opet toplije, baš od prvog dana proljeća u četvrtak.

UTORAK

Jutro posvuda pretežno vedro, ali i vrlo hladno. Znatno niža temperatura nego prijašnjih dana, u unutrašnjosti minusi, lokalno i do -5 °C. Podjednako hladno će se činiti na moru na buri. Umjeren sjeverac na kopnu slabi, ali duž Jadrana će i dalje puhati jaka pa i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj dosta sunca, a može biti samo manjih oblaka koji ne kvare dojam sunčanog vremena. Sjeveroistočni vjetar uglavnom slab, ali još malo hladnije nego danas, bit će to većinom oko 7 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično. Pretežno sunčano, ali hladno, nešto dulje uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, osobito u Podunavlju. Temperatura 6 ili 7 °C.

U Dalmaciji obilje sunca, ali hladnije nego danas, bit će tek 10-ak stupnjeva. Pritom i bura, koja doduše slabi, ali zamjetnije tek navečer, do kada može pod Biokovom još imati olujne udare.

Vedrina će prevladavati i na sjevernom Jadranu, kao i u gorju, ali na Kvarneru, osobito u Velebitskom kanalu i dalje razmjerno vjetrovito s jakom i olujnom burom, koja će zamjetnije oslabjeti u noći na srijedu. Uz more između 8 i 10 °C, a u gorju između 1 i 4 °C.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Mirnije, stabilnije i prevladavajuće sunčano. No, treba računati do petka na prilično hladna jutra uz lokalno izraženije minuse i mraz, osobito u srijedu. Danju zato sve ugodnije i toplije, ubrzo opet iznad 15 °C, a u dane vikenda manje hladno i noću. Naime, vikend će biti u znaku južine i postupnog naoblačenja. No, tek u nedjelju raste zamjetnije šansa sa slabu kišu, zasad se čini, uglavnom samo u gorju.

Foto: RTL Danas

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine do petka. Bura slabi već u srijedu ujutro, ali će jutarnji sati i ovdje biti hladni. Slab mraz moguć je ujutro, osim u zaobalju i ponegdje uz samo more. U petak na otocima kreće jugo, a za vikend će pojačati duž cijele obale. Bit će to jako pa i olujno jugo uz sve promjenjivije prilike i sve izgledniju kišu, a potkraj nedjelje može biti i obilnije oborine.

Foto: RTL Danas

