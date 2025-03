Stiže pojava od koje mnogi strahuju, meteorolog otkrio gdje i kada će biti najgore

Stižu loše vijesti za poljoprivrednike. Najavljen je proljetni mraz, od kojeg najviše strahuju voćari. Uz niske temperature, upitna je ovogodišnja berba.

Obilne kiše i tuča koje su posljednjih dana pogodile zaleđe Dalmacije, Vrgorčanima su otvorili stare rane. Polja su im opet pod vodom, kao i dobar dio kultura. "Kod nas pliva sve. Sreća je što nije loza krenula, ali ubrzo će i ona. Valjda će se povući voda", govori nam Jure Gašpar iz Umčana.

Projekt hidrotunela kojim bi se rasteretilo polje viška vode, obećan je još u bivšoj državi, a posljednji put nakon velikih poplava u Kokorićima. No, do danas ništa od toga. Vrgorčani ipak ne odustaju. Ljubav prema rodnom kraju i obiteljskoj tradiciji jača je od svih nepogoda s kojima se bore.

Panika zbog proljetnog mraza

Trsovi vinove loze u vrgoračkom polju opet su pod vodom, no to nije on što najviše brine vrgoračke poljoprivrednike jer meteorolozi u idućim danima najavljuju rani proljetni mraz.

Mraz, iako kratkotrajan, može ozbiljno naštetiti biljkama koje su već u fazi otvaranja pupova, ali i onima koje su u fazi zametanja plodova. "Trešnja koja je počela cvatnju, breskva koja je negdje u punoj cvatnji, marelica - sve su one praktički ugrožene", pojašnjava Mira Radunić s Instituta za jadranske kulture Split.

Najava proljetnog mraza, zabrinula je i Antu Gašpara. Mladi nasadi posebno su ugroženi pa ih pokušava preventivno zaštititi biostimulatorima. "Jedne godine nešto krene, dvije vrati nazad. Tako je to", priča Ante Gašpar. I gospođa Joza Gašpar ne odustaje. Ističe da u vrijeme kad je raditi mogla puno više nego danas nije bilo kao sada. Klima se mijenja.

Dorian Ribarić otkrio ima li razloga za brigu

Proljetni mrazovi postaju sve češći i nepredvidljiviji. A koliko ćemo ove godine imati domaćeg voća ovisi o vremenu idućih dana. S obzirom na to da će već u noći s ponedjeljka na utorak biti hladnije u cijeloj Hrvatskoj, meteorolog RTL-a Danas Dorian Ribarić otkrio nam je ima li razloga za brigu.

"Očekuju se minusi u unutrašnjosti, čak lokalno i u unutrašnjosti Dalmacije, ali će najhladniji jutarnji sati biti u srijedu i četvrtak. Bit će do do minus dva, minus tri, slab mraz moguće čak i do samog mora i na sjevernom Jadranu, ali i lokalno u Dalmaciji", kaže Ribarić.

"Danju će biti toplije, ugodnije. Prema vikendu rastu temperature. Dakle, ovo je jedan kratki ugriz zime", dodaje meteorolog Ribarić.

