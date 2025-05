Pljuskovi, kiša i osvježenje: Meteorolog otkrio što nas čeka idući tjedan

Iznadprosječna toplina još za vikend, a onda idući tjedan primjerenije dobu godine pa čak i malo svježije od prosjeka.

I subotu ćemo provesti pod utjecajem prostrane anticiklone u kojoj se zadržava vrlo topao zrak. No, tlak polako pada, anticiklona počinje slabjeti kako nam se približavaju frontalnim poremećaji sa sjevera. Promjena vremena uz jače naoblačenje kreće potkraj vikenda i početkom idućeg tjedna.

Subota

Ujutro ne baš sasvim vedro, ali pretežno sunčano. Oblaka što i bude, uglavnom na zapadu, bit će to samo oni visoki prozirni. Puhat će na kopnu slab, u gorju umjeren jugozapadnjak. Na moru će vjetar u početku izostati, a zatim na sjevernom dijelu krenuti slabo do umjereno jugo. Jutro malo ugodnije nego danas na kopnu, najniža temperatura većinom iznad 10 °C, a uz more između 15 i 18 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje prevladavajuće sunčano, iako uz postupno sve više oblaka na nebu. No, suho, a uz umjeren, u gorju na udare jak jugozapadni vjetar, temperatura još malo viša. Bit će oko 29 °C, a izgledna je i koja 30ica.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, malo oblaka na zapadu, a češće će ovdje temperatura ići do 30 °C. Dakle, vrlo toplo i vruće, a puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.

U Dalmaciji tek kasno navečer stiže više oblaka na sjeverni dio, pa u zaobalju u noći na nedjelju može pasti pokoji pljusak. No, do tada sunčano i vrlo toplo, a ugodu će donositi slab vjetar s mora.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ponegdje može biti umjerene naoblake, uglavnom u riječkom zaleđu i unutrašnjosti Istre. No, suho, a puhat će slab do umjeren, u gorju i pojačan južni i jugozapadni vjetar. Temperatura posvuda između 25 i 28 °C.

Idućih dana na kopnu

U unutrašnjosti još u nedjelju djelomice sunčano, ali manje toplo. No, moguć tek sporadično koji izolirani pljusak. Zato krajem dana naoblačenje, kao uvod u oblačniji, kišovitiji i osjetno svježiji idući tjedan. Kiša najizglednija u ponedjeljak, može i zagrmjeti. Zatim samo povremena oborina, ali uz sjeverac se može činiti još svježije.

Idućih dana na moru

Na Jadranu pljuskovi mogući na sjevernom dijelu već tijekom nedjelje, ali izraženiji već krajem dana, najprije oko Iste i Kvarnera. Vrlo nestabilno uz jako jugo u ponedjeljak i utorak duž cijele obale kada može biti obilnije oborine i neverina. Nešto mirnije od srijede, ali i dalje promjenjivo.

