Južina će još kratko potrajati, od sutra nagla promjena vremena! Evo što nam stiže

Ovotjedna iznadprosječna toplina i južina bliži se svome kraju. Vraćamo se od petka u normalnije zimske gabarite. No, glavobolje i nepovoljne biometeorološke prilike će u četvrtak biti još izraženije uz pad tlaka i izraženu južinu pred ciklonom i frontalnim poremećajima koji će nam se sasvim približiti sa sjeverozapada kontinenta.

ČETVRTAK

Ujutro i prijepodne vjetrovito uz porast naoblake, osobito uz Jadran. No povremena kiša zadržat će se uglavnom oko Istre, Kvarnera, u Gorskoj Hrvatskoj, a duž ostatka samo sporadično rosulja. Magla znatno rjeđa nego danas, moguća većinom u Posavini te po gorskim kotlinama. Najniža temperatura u većini krajeva viša od prosječno najviše dnevne za ovaj dio siječnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenjiva naoblaka. Ustvari će se prolazno naoblačiti i tek rijetko može pasti malo kiše, dok se pravo jače naoblačenje s kišom očekuje tamo kasnije navečer. Puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, u gorju ponegdje s olujnim udarima. Temperatura malo viša od današnje, bit će oko 15-16 °C.

Na istoku više oblaka nego ujutro. Promjenjiva naoblaka, moguće i malo kiše, ali uglavnom samo nakratko oko slavonskog gorja. Uz južinu i dalje znatno toplije od prosjeka za ovo doba godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji porast naoblake uz povremenu kišu, većinom u tmurnijem zaobalju, a rjeđu na otocima. Smetat će mnogima umjereno i jako jugo, ali temperatura slična ili samo malo niža nego danas, bit će oko 15-16 °C.

Na sjevernom Jadranu većinom oblačno i vjetrovito uz češću pa i prolazno jaku kišu već sredinom dana, a pritom bi moglo ponegdje na moru i zagrmjeti. Temperatura između 12 i 14 °C, rijetko više od toga, a malo niže u višim gorskim krajevima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U petak nagla promjena vremena! Glavnina oborina očekuje se u noći i prvome dijelu dana, no kiša će uz pad temperature prelaziti u susnježicu i mokar snijeg, no snježni pokrivač samo u gorju, izgledno samo onaj tanji. Djelomično razvedravanje već do kraja petka, zatim od subote samo u Gorskoj Hrvatskoj povremeno uz više oblaka može biti slabih oborina, uglavnom snijega. Naime, za vikend i početkom idućeg tjedna osjetno hladnije, prava, ali uobičajena zimska hladnoća. Ujutro inje, mraz, u subotu i utorak češće magla, dok će u nedjelju i posebice u ponedjeljak dojam hladnoće pojačavati prolazno pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u petak u noći povremena kiša i lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, znatno rjeđe tijekom dana. Naime, jako jugo će naglo okretati na jaku i olujnu buru koja će obilježiti iduće razdoblje. Više sunca na sjevernom dijelu, dok će na južnom povremeno biti povećane naoblake. Osjetno hladnije od subote, osobito na buri, koja u nedjelju i ponedjeljak može biti orkanske jačine i time stvoriti više problema u prometu, kako pomorskom tako i cestovnom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa