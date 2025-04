Frontalni poremećaj udarit će Hrvatsku: Meteorolog otkrio gdje stiže najveće zahladnjenje

Slijedi nam povoljniji drugi dio tjedna, točnije do subote navečer. Jača utjecaj anticiklone sa sjevera kontinenta, no u višim slojevima atmosfere i dalje iznad nas kruži hladan i razmjerno vlažan zrak pa ni neće biti baš sasvim stabilno.

ČETVRTAK

U četvrtak ujutro više oblaka u kopnenim krajevima, a umjerena naoblaka stići će prijepodne i do sjevernog Jadrana. No, uglavnom suho, tek u unutrašnjosti moguće samo malo kiše, izglednije na istoku zemlje. Puhat će slab do umjeren sjeverac, a na moru bura u slabljenju, iako pod Velebitom s jakim, samo još u noći i olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 4 do 9 °C, na Jadranu od 10 do 14 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj izmjena oblačnih i sunčanih razdoblja, a može biti i kojeg kraćeg izoliranog pljuska, uglavnom oko gorja ili čak izglednije oko Banovine. Vjetar slab, rijetko još umjeren sjeverni, a temperatura slična ili za nijansu viša od one u srijedu, bit će 16 ili 17 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu najviše oblaka, a lokalno će biti i malo kiše, češće na krajnjem istoku i u Posavini. Malo možda čak i svježije, temperatura između 13 i 15 °C

U Dalmaciji povremeno nešto više oblaka, a tek u zaobalju postoji mala šansa za neki kratkotrajni pljusak. Bura i tramontana slabe, samo mjestimice još mogu biti pojačane. Temperatura malo niža, od 16 °C u zaleđu do 18-19 °C na obali i otocima. Na sjevernom Jadranu razvedravanje, ali će još oblaka biti u gorju, gdje se očekuje koji lokalni kraći pljusak, osobito u Lici. Bura dodatno slabi, a bit će oko 17-18 stupnjeva uz more, a u gorju temperatura slična, 17-18 °C na moru, a između 11 i 13 °C u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do subote djelomice sunčano, rijetko koji pljusak u gorju u petak, ali i danju toplije. No, jedna hladna fronta s čini se samo manjom količinom oborina prijeći će preko naših krajeva u noći na nedjelju. Iako donosi u planinama to pravo zimsko vrijeme, snježne pahulje će samo prolazno zalepršati.

Jutra će najhladnija biti u prvoj polovici idućeg tjedna, manji minusi, ali izgledan mraz.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu par mirnijih i ugodno toplih dana, samo na krajnjem jugu u petak moguć popodnevni pljusak. No, frontalni poremećaj i zahladnjenje stižu i ovdje, u nedjelju uz prolaznu kišu i moguće pljuskove, ali ubrzo nakon toga će zapuhati olujna bura. Bura će rastjerati oblake. Vjetrovito i znatno sunčanije bit će i početkom idućeg tjedna, ali i hladnije od uobičajenog za ovo doba godine.

