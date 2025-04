Stiže novi prodor hladnog zraka: Pogledajte kakav snježni pokrivač se očekuje u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se u četvrtak očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, češćim na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, posebice u istočnoj Hrvatskoj. Kako javlja DHMZ, na Jadranu se očekuje umjerena bura s jakim udarima, podno Velebita i olujnim, sredinom dana prolazno u okretanju na sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 14 °C. Najviša dnevna od 11 do 16, na obali i otocima od 16 do 20 °C.

Kako navodi meteorologinja RTL-a Ana Bago Tomac do kraja tjedna vrijeme će se još dosta mijenjati - najprije od sutra pa recimo do subote prema proljetnom - oslabjet će vjetar, bit će više sunca, a u skladu s tim onda i sve toplije.

"Ali onda u subotu navečer i u noći na nedjelju nova, velika promjena vremena s kojom nas čeka ozbiljno zahladnjenje, u gorju snijeg kojeg u obliku kratkotrajnih pljuskova može biti i u nizinama. S tim hladnim prodorom bit će opet i jako vjetrovito", navodi meteorologinja.

Snijeg i u ponedjeljak?

Što se tiče Jadrana, do nedjelje će biti sunčano, malo toplije i svakako manje vjetrovito - puhat će uglavnom slab maestral, a u noći sa subote na nedjelju i ovdje prolazak hladne fronte s kojom će biti svega - jakih pljuskova praćenih grmljavinom, obilne kiše i olujne bure, no o svemu tome bit će još riječi u našim sljedećim prognozama koje svakako treba pratiti jer će vrijeme biti opasno, navodi meteorologinja.

No, izvjesno je kako je snijeg moguć i od ponedjeljka, tako barem navodi Crometeo.

"Očekivani snježni pokrivač u prvim satima ponedjeljka po ECMWF-u. Naravno da ga ne treba uzeti zdravo za gotovo, ali...", poručio je Crometeo na svojoj Facebook stranici.

POGLEDAJTE VIDEO: Vjetrovito jutro i toplije prijepodne najavljuju promjenu vremena, ali samo kratkoročno

