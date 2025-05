Meteorolog upozorio na iznenadne pljuskove i grmljavinu: Evo kada i gdje

Ojačao je greben anticiklone, porastao nam je tlak zraka, no nije baš sasvim stabilno, a ni neće biti idućih dana. Naime, nalazimo se između dva visinska ciklonalna vrtloga koji se nalaze na istoku i zapadu Europe. No, za vikend manje vlage nad našim krajevima.

Danas ujutro djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano te suho. U unutrašnjosti vjetar slab, ali uz jadransku obalu slaba do umjerena bura, na sjevernom i na krajnjem jugu pojačana, a pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. No, već tijekom prijepodneva ipak ta bura popušta. Jutro na kopnu razmjerno svježe, između 7 i 10 °C, na moru između 13 i 15 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčanije nego danas, ali će ipak biti jačeg razvoja oblaka. No, sasvim je mala mogućnost za tek lokalno kakav kratkotrajni pljusak. Temperatura malo viša, bit će nadomak 20 °C.

Na istoku zemlje djelomice sunčano, a vjerojatnost za pokoji pljusak postoji uglavnom oko gorja na zapadu Slavonije. Vjetar većinom slab, a bit će i ugodno uz većinom 18-19 °C.

U Dalmaciji prevladavajuće sunčano, no u zaobalju su sutra najizgledniji popodnevni pljuskovi, kako u Zagori tako i u Konavlima. Bura će sasvim oslabjeti, a zapuhat će slab do umjeren, na otvorenome ponegdje i pojačan maestral. No, ugodno toplo uz 22-23 °C. Na sjevernom Jadranu najviše sunčanog vremena, razvedravat će se i u gorju. Bit će i mirnije, a samim time uz više sunca i toplije. Većinom oko 20-21 C. U Gorskom kotaru i Lici od 13 do 17 °C.

Idućih dana na kopnu i moru

Idućih dana na kopnu djelomice sunčano, ali ne sasvim stabilno pa uz razvoj oblaka tijekom poslijepodnevnih sati može gdjegod biti pljuska i grmljavine, osobito u ponedjeljak. Jutra prohladna, čak je u nedjelju po gorskim kotlinama moguć pri tlu slab mraz. Dnevna temperatura ostaje ispod prosjeka za doba godine, ali bit će danju sasvim ugodno.

Na Jadranu dosta sunca, ali i ovdje se ne može sasvim isključiti mogućnost za poneki pljusak koji početkom idućeg tjedna može stići iz zaleđa, osobito u utorak. Od utorka će ponovno zapuhati bura, izraženija na sjevernom dijelu. Temperatura bez veće promjene, danju ugodno toplo.

