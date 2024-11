Hladno i maglovito u novom tjednu. Meteorolog upozorio na moguću opasnost u prometu

Vremenska slika se u anticikloni vrlo malo mijenja. Tek su rijetka mjesta i vremena stanjivanja ili izdizanja magle drukčija. Poremećaji ostaju daleko od naših krajeva, a tek zbog ciklone u Sredozemlju imamo buru duž Jadrana. Pritom se čini da će i najavljeno naoblačenje sredinom tjedna proći uglavnom uz malo, većinom čak moguće i nimalo oborina.

PONEDJELJAK

Novi tjedan u nizinama kreće opet hladno i maglovito uz niske slojevite oblake. Vedrina uz jutarnje minuse u gorju, a sunčano uz more. No, na Jadranu vjetrovito s umjerenom, mjestimice i jakom, na sjevernom Jadranu na udare ponegdje olujnom burom. Trebat će tako pozornosti u prometu zbog smanjene vidljivosti na kopnu, a ograničenja zbog vjetra može biti duž obale.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje u većini područja uz uporne niske oblake, sumaglicu, maglu. Ipak, veća je šansa za njihovo stanjivanje, možda ponegdje i izdizanje pa se očekuju kraća sunčana razdoblja. No, ostaje hladno, uglavnom oko 7 °C. Na istoku češće razbijanje magle, a onda i sve češća sunčana razdoblja. Vjetar ostaje slab, a temperatura između 6 i 8 °C.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine. No, još uvijek uz umjerenu, mjestimice i jaku buru, a i temperatura niža. Bit će uglavnom malo ispod 20 °C, a još svježije u zaleđu. Na sjevernom Jadranu pa i u gorju većinom sunčano. Samo ponegdje po kotlinama Gorskog kotara i Like moguće još zaostali niski oblaci. Na moru vjetrovito s jakom burom, pod Velebitom olujni udari. Pritom i temperatura još malo niža, činit će se hladnije. Jedva do 15-16 °C, u zaleđu između 4 i 7 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti ostaje prije svega hladno, ali će sredinom tjedna biti oblačnije. No, čini se da će izostati ikakve značajnije oborine, samo će lokalno porasti vjerojatnost za slabu kišu ili rosulju, uglavnom u gorju i Posavini. Vrlo rijetko na vrhovima planina može zalepršati tek koja pahulja.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u utorak još sunčano s jakom burom, a onda postupno mirnije od srijede. No, stizat će povremeno više oblaka uz samo manju mogućnost za mjestimičnu kišu, a i to uglavnom samo na krajnjem jugu zemlje, na prijelazu sa srijede na četvrtak. Temperatura se neće odviše mijenjati, ali bit će to svježije prilike nego u ovom prošlom razdoblju pravog babljeg ljeta.

