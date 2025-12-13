Vikend u znaku magle, rijetko tko će vidjeti sunce! U idućem tjednu stižu i novi problemi za vozače

Za vikend još stabilnije prilike u prostranoj anticikloni, koja će slabjeti tek početkom idućeg tjedna. Poremećaji ostaju dalje od naših krajeva, a to pogoduje zadržavanju vlažnijeg i hladnijeg zraka u nizinama i kotlinama. Zato se od tog sivila može "pobjeći" u, zanimljivo, toplije gorje, a osobito na Jadran.

SUBOTA

Ujutro magla i niski oblaci u nizinama i kotlinama, moguća čak i slaba rosulja. Maglovito i lokalno na moru, prije svega na zadarskom području ili nakratko uz zapadnu obalu Istre. Mirno, tiho ili uglavnom slaba bura, samo pod Velebitom i na krajnjem jugu mjestimice jaka.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavat će niski oblaci, ponegdje još uvijek i magla, dulje i češće nego jučer. No, osim u gorju, lokalno se i u nizinama može gdjegod probiti malo sunca. Tamo gdje se to dogodi temperatura i do 10 °C, ali u oblacima ostaje hladno, najviše 5 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu niski oblaci pa i dugotrajnija magla, osobito uz rijeke, a sunčanije samo u gorju na zapadu. I ovdje u nizinama hladno, između 4 i 6 °C.

U Dalmaciji obilje sunca, a za sredinu prosinca i razmjerno toplo. Bit će to 16 pa i 17 °C, a i vjetar tek slab sjeverozapadni i to uglavnom na otvorenome moru.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a duljih sunčanih razdoblja nakon magle bit će i u Gorskom kotaru i Lici, osobito u višim predjelima. Temperatura uz more od 12 do 16 °C, u gorju između 6 i 8 °C.

IDUĆI DANA NA KOPNU

I dalje stabilne prilike. U nedjelju još uvijek uz dugotrajnu, ponegdje i cjelodnevnu maglu i nisku naoblaku. No, u novom tjednu očekuje se učestalije sunčane prilike sredinom dana. No, jutra hladna, moguće i uz poledicu te mraz. Manje hladno od srijede, kada će uz prolazno naoblačenje biti i malo kiše.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu do utorka većinom sunčano, ali i ovdje u jutarnjim i noćnim satima može gdjegod biti magle, prije svega na sjeveru u ponedjeljak. No, prema sredini idućeg tjedna sve izraženija južina, naoblačenje, kiša, u srijedu lokalno i u obilnijim količinama pa i u obliku kojeg izraženijeg pljuska. Dnevna temperatura bez veće promjene, ali jutra s jugom toplija.