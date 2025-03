Kiša i pljuskovi, pa neugodan početak tjedna: Meteorologinja otkrila kada će se razvedriti

Odgovorna prostrana sredozemna ciklona, kako prizemno tako i u višim slojevima sporo se premješta preko naših krajeva. To znači da neugodno ulazimo i u vikend. Gdje i kako, detalji su u nastavku.

Subotnje jutro će u kopnenim krajevima biti oblačno i kišovito, a najviše očekuje se u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Kiše će biti i na sjevernom Jadranu, dok će Dalmacija u većini područja biti bez oborina, uz sporadično poneki pljusak i dosta sunčanih sati. Bit će prohladno uz 7 °C do 10 °C u unutrašnjosti, oko 11 °C na moru. Vjetar se smiruje, puhat će uglavnom samo slab do umjeren sjevernih smjerova. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i popodne bez većih promjena. Ostaje oblačno uz kišu, obilniju uz granicu sa Slovenijom. Uz umjeren vjetar sjevernih smjerova - temperatura bez oscilacija, maksimalno do 11 °C.

Na istoku zemlje popodne također oblačno uz kišu i umjeren sjeveroistočnjak te prohladnih 11 °C do 13 °C. No, oborina će biti znatno slabija, svega nekoliko litara po četvornom metru.

U Dalmaciji i popodne sunčanije, ali ne posve stabilno. Svakako računajte na pljuskove - češće sjevernije i u zaobalju iako nisu isključeni kasnije popodne i drugdje. Srećom, bez značajnih količina. Bit će ugodnije - uz 15 °C do 17 °C i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na sjevernom Jadranu i u gorju popodne pretežno oblačno uz kišu, slabiju i povremenu uz obalu i u Istri, dok će u gorju ona biti češća i obilnija. Osobito u Gorskoj Hrvatskoj - novih 30-ak litara. Pod Velebitom će jačati bura, osobito navečer. U gorju hladno, drugdje od 13 °C do 15 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Idućih dana na kopnu i moru

Na kopnu nestabilno cijeli vikend, ali i početkom novog tjedna. Srećom, nema više snažnih kišnih valova, štoviše bit će znatno slabija kiša i uglavnom mjestimična, uz dosta sunčanih sati. Neugodan će biti sjeverac, s kojim stiže i hladniji zrak pa je izgledan i snijeg u gorju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim kraj tjedan donosi potpuno razvedravanje, ali vjerojatno i mraz. Kiša uz more posustaje. Vjerojatnije u nedjelju na jugu, u ponedjeljak i na sjeveru, a gdje i padne, neće biti konkretnijih količina.

Zato će najznačajnije obilježje vremena na moru biti vjetar i to sve do sredine idućeg tjedna. Jaka bura, često i olujna stvarat će probleme u pomorskom i cestovnom prometu. Sve oči su uprte u nebo ovaj trenutak, meteorološka situacija se poboljšava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa