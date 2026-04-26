Hrvatska se grije na 25 stupnjeva, evo kakvo nas vrijeme čeka u ostatku vikenda

Do kraja tjedna ostajemo i dalje glavninom u polju anticiklone, tj. polja vedrine u kojem imamo prilično ugodne pa i iznadprosječno tople proljetne prilike. I ono nešto oblaka što stiže sa sjevera glavninom će i ostati sjevernije, no pojačati će prolazno vjetar.

NEDJELJA

Ujutro nerijetko potpuno vedro. Pritom uglavnom mirno, ali će u Podravini i Slavoniji već zapuhati ponegdje umjeren sjeverac. Rani jutarnji sati malo manje hladni, a slab mraz pri tlu moguć uglavnom samo kratkotrajno po gorskim kotlinama

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano. Postupno nešto više oblaka, ali većinom krajem dana i navečer, a i to bez oborina. Zapuhat će mjestimice umjeren, u gorju na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar s kojim će sjevernije od Medvednice biti malo manje toplo nego danas, ali još uvijek iznad 20 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ostaje sunčano i vedro, ali bit će i razmjerno vjetrovito. Sjeverac umjeren, ponegdje jak, ali svejedno ugodno, jer će temperatura biti između 21 i 23 °C.

U Dalmaciji sunčano, malo oblaka razvit će se samo u zaleđu, uglavnom makarskom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Temperatura između 21 i 24 °C, malo više u unutrašnjosti.

I na sjevernom Jadranu dosta sunca, ali će na širem riječkom području i u Gorskom kotaru biti sve više oblaka, osobito navečer. Vjetar s mora će sasvim oslabjeti, a krajem dana zapuhati bura, pod Velebitom u jačanju. Bit će od 21 do 25 °C.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

Još u početku pretežno sunčano i tek malo manje toplo. No, od utorka popodne promjenjivije i oblačnije uz lokalni pljusak ili mjestimičnu kišu, osobito u noći na srijedu, a oborina će nešto češća biti u gorju. No, od srijede danju osjetno svježije, a od četvrtka nakon razvedravanja opet i hladnija jutra. Praznik rada čini se uglavnom suh i tek malo svježiji od uobičajenog za početak svibnja.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu u ponedjeljak sunčano i toplo, a onda od utorka uz prolazno jugo povremeno nešto više oblaka, najprije na sjevernom dijelu uz malo kiše, a posebice tijekom srijede kada su nešto izgledniji lokalni pljuskovi u Dalmaciji. No, ubrzo će opet zapuhati bura, rastjerati oblake. Bura jaka, a u četvrtak i petak bit će čini se i olujnih pa i pod Velebitom orkanskih udara. Pritom će i temperatura biti malo niža.